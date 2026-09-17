Eknath Shinde Dare Village : शिवसेना पक्ष-धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थेट दरे गावात दाखल

-अर्चना पवारकास : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवारी (ता. १७) रात्री आठच्या सुमारास दरे गावी दाखल झाले. रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे एका कार्यक्रमासाठी ते हेलिकॉप्टरने आले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर हेलिकॉप्टरने महाड येथे उतरल्यानंतर तेथून चारचाकी वाहनाने शिंदे दरे गावाकडे रवाना झाले..दरे गावातील आपल्या निवासस्थानी शिंदे कुटुंबीयांकडून दरवर्षी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला (Dare Village Ganeshotsav) जातो. या गणेशोत्सवासाठी एकनाथ शिंदे दरवर्षी दरे गावी येतात. त्यांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर गावात कार्यकर्त्यांनी स्वागताची तयारी केली होती. दरम्यान, घरगुती गणपती विसर्जननंतर ते मुंबईला जाणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे..शिंदे यांच्या स्वागतासाठी जिल्हा परिषद सदस्य अजित सपकाळ, उपसभापती संजय मोरे, शिवसेना नेते सुभाष कारंडे, तालुकाप्रमुख गणेश उतेकर, महाबळेश्वरचे पोलिस निरीक्षक हर्षद गालिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Mumbai-Pune Highway Traffic : ठाणे-मुंबईकडे जाणार्या वाहनांसाठी मोठी बातमी! महामार्ग पोलिसांकडून 'या' दिवशी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी, प्रवासाच्या नियोजनापूर्वी वाचा ही अपडेट.दरम्यान, शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अंतिम सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या वैधतेसह पक्षाची ओळख ठरविण्याच्या निकषांवर न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे दरे गावी दाखल झाल्याने दिल्लीतील तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींवर ते काय भाष्य करतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.