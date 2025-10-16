सातारा : महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत भगवा फडकावला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही ताकदीने लढवून जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींवर भगवा फडकावायचा आहे. त्यासाठी ‘माझी शिवसेना, मी शिवसेनेचा’ हे ब्रीद वाक्य लक्षात ठेवून काम करा आणि आगामी निवडणुकांमध्ये विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसैनिकांना केले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळाव्यात श्री. शिंदे बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार सुहास बाबर, महेश शिंदे, संपर्कप्रमुख शरद कणसे, सहसंपर्क प्रमुख एकनाथ ओंबळे, माजी मंत्री सिद्धराम म्हेत्रे, जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, चंद्रकांत जाधव, जयवंत शेलार, राजेंद्रसिंह यादव, चंद्रहार माने, यशराज देसाई, शारदा जाधव व इतर मान्यवर उपस्थित होते. या मेळाव्यात इतर पक्षातील विविध पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. दरम्यान, मेळाव्यापूर्वी पोवई नाक्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज व कर्नल संतोष महाडिक यांच्या पुतळ्याला एकनाथ शिंदे यांनी अभिवादन केले.\\.श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘शिवसेनेची प्रत्येक निवडणूक बूथ प्रमुख व गट प्रमुख निवडून देतात. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात त्यांचे प्रशिक्षण घेतले पाहिजे. आगामी निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळविण्यासाठी गावागावांत शाखा सुरू करा. शाखा निर्माण झाल्यास लोकांचे प्रश्न सुटतात. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी सरकारमध्ये परिवर्तन झाल्यानंतर महायुतीने अनेक योजना सुरू केल्या. त्यामुळे राज्याचा विकास मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. लाडक्या बहिणींनी परिवर्तन करून महायुतीला भरघोस बहुमत दिले, तरी देखील विरोधक टीका करतात. मात्र, मराठवाड्यात पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींची मदत केली आहे. महायुती शेतकऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभी राहिली आहे..आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदार यादीवर काम करा. तुम्ही कितीही प्रचार केला आणि यादीत हक्काचा मतदार नसल्यास त्याला मतदान करता येणार नाही. त्यासाठी मतदार यादीचा सर्व्हे करा. शिवसैनिकांनी प्रत्येक निवडणूक ही ग्रामपंचायत निवडणूक असल्याचे समजून लढल्यास यश निश्चित आहे.’’ दरम्यान, निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर महाविकास आघाडी निवडणूक आयोगाकडे गेली आहे. त्यांना पराभव दिसू लागल्याने अशी कृत्ये सुरू आहेत. महाविकास आघाडीत समन्वय नसल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले..श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘आपण महायुतीची सत्ता आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता शिवसेनेला मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे. शिवसेना तळागाळात पोचली आहे. त्यामुळे पहिले स्थान शिवसैनिकाला पाहिजे. लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात एकनाथ शिंदे यांचा सिंहाचा वाटा आहे, तसेच जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष शिवसेनेला विश्वासात घेतल्याशिवाय करिता येणार नाही, एवढे सदस्य निवडून आणण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. या वेळी राजेंद्रसिंह भोसले, शरद कणसे, रणजितसिंह यादव आदींनी मार्गदर्शन केले..पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्यानेत्यांच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिवसरात्र प्रचार करून कार्यकर्ता तुम्हाला निवडून आणण्यासाठी मेहनत घेतो. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची असते. मोठ्या निवडणुकांच्या प्रचारातील तुमचा आवडता कार्यकर्ता, आता नेत्याला नावडता होता कामा नये, त्याचा केवळ वापर करू नका, अशा कानपिचक्या एकनाथ शिंदे यांनी पदाधिकाऱ्यांना देत आगामी निवडणुकीत उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी त्यांच्या मागे उभे राहा, असे आवाहन पदाधिकाऱ्यांना केले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.श्री. शिंदेे म्हणाले...माझं पाणी साताऱ्याचं. विरोधकांनी माझ्या नादाला लागू नये.आगामी निवडणुकीत चांगले काम करणाऱ्यांना पक्षात विविध पदांवर संधी.सैनिक असेपर्यंत माझ्या केसाला धक्का लागणार नाही.बाळासाहेबांच्या विचारांविरोधात भूमिका घेतल्याने विरोधकांची अवस्था टांगा पलटी, घोडे फरारी अशी.आमचा अजेंडा खुर्ची नाही, तर आम्हाला खुर्चीवर बसविणाऱ्यांची कामे करण्याचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.