सातारा

Deputy CM Eknath Shinde: विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करा: उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे; माझं पाणी साताऱ्याचं विरोधकांनी नादाला लागू नये

Eknath Shinde’s Warning to Rivals: शिंदे म्हणाले, ‘‘शिवसेनेची प्रत्येक निवडणूक बूथ प्रमुख व गट प्रमुख निवडून देतात. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात त्यांचे प्रशिक्षण घेतले पाहिजे. आगामी निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळविण्यासाठी गावागावांत शाखा सुरू करा. शाखा निर्माण झाल्यास लोकांचे प्रश्न सुटतात.
Eknath Shinde’s Warning to Rivals: “Satara Water is Non-Negotiable”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत भगवा फडकावला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही ताकदीने लढवून जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींवर भगवा फडकावायचा आहे. त्यासाठी ‘माझी शिवसेना, मी शिवसेनेचा’ हे ब्रीद वाक्य लक्षात ठेवून काम करा आणि आगामी निवडणुकांमध्ये विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसैनिकांना केले.

Satara
water
political
Eknath Shinde
district
Deputy Chief Minister
Water Management

