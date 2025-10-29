धक्कादायक! 'वृद्धेला इंजेक्शन देऊन दागिने लंपास'; साताऱ्यात केअर टेकर महिलेसह दोघांना अटक; पाच तोळे चाेरीस..

सातारा: वृद्धेला शुगर कमी होण्याचे इंजेक्शन देऊन पाच तोळे सोन्याच्या बांगड्या लंपास केल्याप्रकरणी केअर टेकर महिलेसह दोघांना शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. शैलेश हरिभाऊ साळुंखे (वय ४९, रा. गुरुवार पेठ) व जहिरा रफिक शेख (रा. प्रतापगंज पेठ) अशी त्यांची नावे आहेत. .Satara Doctor Women Case: महिला डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर लास्ट सीन? पुरावा नष्ट केला? | Sakal News.जहिरा ही गुरुवार पेठेतील एका घरात गेल्या १५ वर्षांपासून वृद्ध महिलेचे मालिश व केअर टेकरचे काम करत होती. १४ आॅक्टोबरला ती मालिशसाठी येऊन गेल्यानंतर वृद्ध महिलेला चककर आली. नातेवाइकांनी तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. दोन दिवसांच्या उपचारानंतर वृद्धा शुद्धीवर आली. त्या वेळी जहिराने संधिवात कमी करण्यासाठीचे इंजेक्शन मला दिले होते. त्यानंतर मला चक्कर आली, तसेच बांगड्या कोणी नेल्या हे सांगता येत नसल्याचे तिने नातेवाइकांना सांगितले. याबाबत २१ आॅक्टोबरला शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता..शहर पोलिसांनी जहिराकडे कसून चौकशी केल्यावर शैलेशचे नाव समोर आले. त्यानंतर केलेल्या चौकशीत दोघांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून पाच तोळे सोन्याच्या बांगड्या जप्त केल्या आहेत. पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक श्याम काळे, उपनिरीक्षक सुधीर मोरे, हवालदार सुजित भोसले, सतीश मोरे, नीलेश जाधव, नीलेश यादव, विक्रम माने, पंकज मोहिते, तुषार भोसले, सागर गायकवाड, सचिन रिटे, संतोष घाडगे, मच्छिंद्रनाथ माने, सुशांत कदम, सुहास कदम यांनी ही कारवाई केली आहे..माेठी बातमी! साताऱ्यात ‘शिक्षण’ची वरिष्ठ सहाय्यक लाचप्रकरणी जाळ्यात; प्रस्ताव मंजुरीसाठी २५ हजारांची मागणी...चारित्र्य पडताळणी करानागरिकांनी खात्रीशीर माहिती घेऊन केअर टेकर नेमावा, तसेच नियुक्तीपूर्वी त्याची चारित्र्यपडताळणी करून घ्यावी. वृद्ध व्यक्तींच्या अंगावर मौल्यवान वस्तू ठेवू नयेत, तसेच पाल्य परगावी असल्यास वृद्ध किंवा रुग्णाच्या खोलीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.