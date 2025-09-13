Satara Crime: म्हसवड, पुळकोटी, वयोवृद्ध महिलेचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून; पोलिसांनी घटनास्थळी सखोल चौकशी सुरू केली

म्हसवड : पुळकोटी (ता. माण) येथील वयोवृद्ध महिलेचा अज्ञाताने धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून केल्याची दुर्दैवी घटना आज दुपारी चारच्या सुमारास घडली. सुर्वाबाई मारुती गलंडे (वय ७०) असे मृत वृद्धेचे नाव आहे. .घटनेची माहिती मिळताच आज सायंकाळी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसमवेत कर्मचाऱ्यांचे पथक घटनास्थळी गेले असून, सखोल माहिती घेत आहेत. सुर्वाबाई गलंडे यांचे पुळकोटी येथील पानवण रस्त्यानजीक घर आहे. त्यांना दोन मुले असून, दोघेही व्यवसायानिमित्त पुणे व वडूज येथे स्थायिक आहेत. .त्यामुळे सुर्वाबाई या पती मारुती यांच्यासमवेत पुळकोटी येथे राहात होत्या. आज दुपारी चारच्या सुमारास त्यांचे पती मारुती हे त्यांच्या मालकीच्या मेगासिटी नजीकच्या सारजाई मंगल कार्यालयात काही कामानिमित्त गेले. त्यामुळे सुर्वाबाई या घरात एकट्याच होत्या. सायंकाळी पाचच्या सुमारास त्यांचे पती मारुती हे घरी परतले..तेव्हा त्यांनी घराचा आतून कडीबंद असलेला दरवाजा ठोठावला; पण तो सुर्वाबाई यांनी उघडला नाही. त्यामुळे मारुती हे मागील दरवाजातून घरात प्रवेश करण्यास गेले असता रक्ताच्या थारोळ्यात सुर्वाबाई निपचित पडल्या असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले, तर घरातील बंद कपाटे उघडी पडून त्यामधील साहित्य अस्ताव्यस्त पडल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आले. .Agriculture News : आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार : बच्चू कडू.त्यामुळे अज्ञातांनी चोरीच्या उद्देशाने सुर्वाबाई यांचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून केला असावा, अशी चर्चा ग्रामस्थांत होती. घटनास्थळी दाखल झालेले पोलिस रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करून माहिती घेत होते. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात या गुन्ह्याची नोंद झाली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.