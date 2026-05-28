Satara Accident: विहिरीत मोटर सोडताना विजेचा धक्का; पाणवन येथील शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू, आधारासाठी मोटर पकडली अन् जीव गेला..

म्हसवड : पाणवन (ता. माण) येथे शेतातील विहिरीत उतरून पाण्यात सुरक्षित जागी मोटर सोडत असताना विजेच्या धक्क्याने एकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. हणमंत नारायण नरळे (वय ४३, रा. पाणवन) असे त्यांचे नाव आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .याबाबतची अधिक माहिती अशी, की हणमंत नरळे यांच्या शेतातील विहिरीमधील वीज पंपांची मोटर बंद पडली होती. ती दुरुस्त करून पुन्हा विहिरीत सोडण्यासाठी हणमंत नरळे, वडील नारायण, आई व इतर दोघे जण विहिरीवर गेले होते. हणमंत यांनी मोटरीचा वीजपुरवठा बंद करून विहिरीत उतरले व मोटर पाण्यात सुरक्षित जागी सोडत असताना त्यांचा तोल गेला. .त्याच क्षणी त्यांनी याच विहिरीतील दुसऱ्या बंद स्थितीतील मोटरीस धरून आधार घेण्याचा प्रयत्न करताना या बंद मोटरीच्या विजेचा त्यांना धक्का बसून ते चिटकून राहिले. ही बाब विहिरीवरील उपस्थितांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी संबंधित मोटरीची केबल ओढून काढताच हणमंत नरळे हे निपचितपणे विहिरीतील खोल पाण्यात बुडाले व त्यांचा मृत्यू झाला..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...\rघटनेने त्यांच्या आई- वडिलांनी आरडाओरड केल्यानंतर ग्रामस्थ जमा झाले. तातडीने नजीक असलेल्या डीपीच्या फ्यूज काढून वीजपुरवठा बंद केला. त्यानंतर हणमंत नरळे यांना विहिरीतून वर काढण्यात आले असता ते मृत झाल्याचे निदर्शनास आले. घटनेची नोंद म्हसवड पोलिस ठाण्यात झाली असून, पंचनामा केला आहे. मृत हणमंत नरळे याच्या मागे आई, वडील, भाऊ, पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे. ते येथील विकास सेवा सोसायटीत सचिव पदावर सेवेत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.