indian Soldier Martyr: हुतात्मा बाळकृष्ण निकम अनंतात विलीन; पिंपळोशीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, अंत्ययात्रेत ग्रामस्थांचे अश्रू अनावर!

पाटण: सिक्कीम व पश्चिम बंगाल राज्याच्या सीमेवर कर्तव्य बजावत असताना हुतात्मा झालेले पिंपळोशी (ता. पाटण) येथील जवान बाळकृष्ण निकम यांच्यावर शासकीय इतमामात आज गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 'बाळकृष्ण निकम अमर रहे', 'भारत माता की जय'च्या घोषणांनी अखेरचा निरोप देण्यात आला. या वेळी सैन्य दल व पोलिस दलाच्या वतीने त्यांना अखेरची मानवंदना देण्यात आली..पिंपळोशीचे जवान बाळकृष्ण विलासराव निकम (वय ४१) यांचे सिक्कीम राज्याच्या दुर्गम भागात सीमारेषेवर आपले कर्तव्य बजावत असताना बुधवारी हुतात्मा झाले होते. त्यांचे पार्थिव विमानाने रात्री पुणे येथे व सकाळी कऱ्हाडमार्गे चौथ्यादिवशी आठ वाजता म्हावशी येथील सुस्वाद मल्टिपर्पज हॉल येथे आणण्यात आले. यावेळी फुलांनी सजवलेल्या सैन्य दलाच्या ट्रकमध्ये त्यांचे पार्थिव ठेवून त्यांची सुस्वाद मल्टिपर्पज हॉलपासून राष्ट्रीय महामार्ग, झेंडा चौक, लायब्ररी चौक, तहसील कार्यालय, बाळासाहेब देसाई महाविद्यालय मार्गे त्यांच्या मूळगाव पिंपळोशीपर्यंत अंत्ययात्रा काढण्यात आली. यावेळी ठिकठिकाणी ग्रामस्थांकडून पुष्पवृष्टी करण्यात येत होती. अंत्ययात्रेत हजारो नागरिक, महिला, युवक, युवती, शाळेचे विद्यार्थी, एनसीसी कॅडेट सहभागी झाले होते. 'शहीद बाळकृष्ण निकम अमर रहे', 'भारत माता की जय', अशा घोषणा यावेळी देण्यात येत होत्या..गावात अंत्ययात्रा आल्यावर जवान बाळकृष्ण निकम यांचे पार्थिव त्यांच्या निवासस्थानी अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी दर्शनासाठी जनसागर उसळला होता. पार्थिव पाहिल्यानंतर त्यांच्या आईवडिलांसह पत्नी, मुले, कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. यावेळी उपस्थित प्रत्येकाचे डोळे पाणावले होते. पार्थिवाचे दर्शन घेतल्यानंतर निवासस्थानासमोर मानवंदना देण्यात आली. .तद्नंतर जवान बाळकृष्ण निकम यांच्यावर त्यांच्याच शेतामध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याठिकाणी जिल्हाधिकारी डॉ. संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, भाजपचे नेते सत्यजितसिंह पाटणकर, प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव, पोलिस निरीक्षक अविनाश कवठेकर, पाटण तालुका पत्रकारसंघाचे अध्यक्ष विक्रांत कांबळे यांच्यासह लष्करी अधिकारी, माजी सैनिक, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी पार्थिवास पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले, तसेच यावेळी सैन्यदल व पोलिस दलाच्या वतीने शहीद बाळकृष्ण निकम यांना बंदुकीतून फैरी झाडून मानवंदना देण्यात आली. यावेळी हजारो नागरिकांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, अधिकारी उपस्थित होते..जवान बाळकृष्ण निकम हे सिक्कीम व पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांच्या सीमारेषेवर अतिदुर्गम ठिकाणी दोन हजार मीटरहून अधिक उंच असलेल्या पहाडी परिसरात ते रेडिओ ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होते. त्याठिकाणी सेवा बजावत असताना बुधवारी ते हुतात्मा झाले. २००३ मध्ये ते सांगली येथून सैन्यदलात भरती झाले होते. जवळपास २३ वर्षे त्यांची सैन्य दलात सेवा झाली होती. २०२७ मध्ये ते सेवानिवृत्त होणार होते. तोपर्यंत त्यांच्यावर काळाने घाला घातला..गेट टुगेदरचे स्वप्न अधुरेसहा महिन्यांपूर्वी (कै.) ज्ञानोजीराव साळुंखे हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी असलेले हुतात्मा बाळकृष्ण निकम शाळेत आले होते. मला माझ्या बॅचचे गेट टुगेदर मे महिन्यात घ्यायचे आहे. मला मदत करा, अशी विनंती करून पुन्हा सेवेत गेले होते. मात्र त्यांच्या अकाली जाण्याने गेट टुगेदरचे स्वप्न अधुरे राहिले, अशी भावना माजी प्राचार्य भागवत देसाई यांनी व्यक्त केली.