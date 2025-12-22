सातारा: निवडणुकीत अक्षय जाधव या नवख्या तरुणाला पहिल्यांदाच शिवेंद्रसिंहराजे यांच्याकडून उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यांच्याविरोधात शाहूपुरी ग्रामपंचायतीची सत्ता स्थापनेपासून स्वत:च्या ताब्यात ठेवणाऱ्या, तसेच पंचायत समितीचे उपसभापतिपद भूषविलेल्या संजय पाटील हे अपक्ष म्हणून रिंगणात होते. येथील लढत अक्षय जाधव यांच्या माध्यमातू्न शिवेंद्रसिंहराजे यांनी प्रतिष्ठेची केली होती. येथील निवडणुकीत राजकारणाच्या दृष्टीने कोरी पाटी असणाऱ्या अक्षय जाधव या नवख्या उमेदवाराला मतदारांनी पसंती देत शाहूपुरीच्या राजकारणातील पंचवीस वर्षांची पाटीलकी संपुष्टात आणली. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.सातारा पालिकेच्या नगराध्यक्ष, तसेच ४७ नगरसेवक पदासाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत दोन्ही राजांच्या ३८ उमेदवारांनी मनोमिलनाचा पर्यायाने भाजपचा गड राखला; परंतु मनोमिलनाच्या उमेदवारांना बंडखोरी केलेल्या नऊ जणांनी धक्का देत विजय खेचून आणला..थेट नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे समर्थक अमोल मोहिते यांनी ५७ हजार ५९६ मते मिळवत विजय मिळवला. त्यांच्याविरोधातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवार सुवर्णादेवी पाटील यांना १५ हजार ५५६ इतकी मते मिळाली. मोहिते यांचे ४२ हजार ४० इतके मताधिक्य असून, शिवसेनेने एका जागेवर यश मिळवले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...अक्षय जाधव यांना १ हजार ४३ इतके मताधिक्य मिळाले. सोबत हवा; पण पालिकेत नको, या मुद्द्यावरून आप्तस्वकीयांच्या छुप्या प्रचाराचा त्रास अक्षय जाधव यांना होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, छुप्या प्रचाराचा तो चक्रव्यूह भेदण्यात ते आणि त्यांचे सहकारी यशस्वी झाल्याचे निकालानंतर स्पष्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.