Organ Donation: अंतिम निरोपातून होतेय आशेची नवी पहाट; कऱ्हाडच्या सहा जणांचा मृत्यूनंतरही देहदानातून जिवंत राहण्याचा संकल्प, माणुसकीचा नवा आदर्श!

-हेमंत पवारकऱ्हाड : येथील एका भावनिक आणि प्रेरणादायी कार्यक्रमाने समाजासमोर माणुसकीचा नवा आदर्श उभा केला. (कै.) प्रभावती खटावकर यांच्या देहदानानंतर आयोजित प्रबोधन कार्यक्रमात केवळ जनजागृतीच झाली नाही, तर सहा जणांनी प्रत्यक्ष देहदानाचा संकल्प करून आपले अर्ज डॉक्टरांकडे सुपूर्द केले. मृत्यूनंतरही आपण कोणाच्या उपयोगी पडू शकतो, हा विचार प्रत्यक्ष कृतीत उतरल्याचे येथे दिसून आले..कृष्णा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डॉ. डी. टी. वाघ, डॉ. चेतन पवार आणि स्वप्नील पाटील या तज्ज्ञांनी देहदानाबाबत समाजात असलेल्या गैरसमजुती दूर करत त्याचे खरे महत्त्व पटवून दिले. देहदानामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मानवी शरीराचा सखोल अभ्यास करता येतो. याच अभ्यासातून पुढे जाऊन डॉक्टर तयार होतात आणि तेच डॉक्टर भविष्यात हजारो रुग्णांचे प्राण वाचवतात. म्हणजेच एका देहदानातून अप्रत्यक्षपणे अनेकांना जीवनदान मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. .कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सहा जणांनी या विचाराने प्रेरित होऊन तत्काळ देहदानाचे अर्ज भरले. त्यांच्या या निर्णयामागे केवळ सामाजिक जाणीव नव्हती, तर आपण नसतानाही समाजासाठी काहीतरी करून जावे ही भावनाही होती. (कै.) प्रभावती खटावकर यांच्या देहदानामुळे सुरू झालेली ही जनजागृती चळवळ बनत आहे..नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव, डॉ. सत्यजित पवार, डॉ. गीता कारंडे, डॉ. हर्षा पाटील, डॉ अजय देशमुख, डॉ. दुर्गा देशमुख, डॉ. ढगाले, डॉ. जयसिंग पवार, नगरसेवक विजयसिंह यादव, कीर्तिका विभूते, नरेंद्र लिबे, आशुतोष डुबल, माजी नगरसेवक ॲड. सतीश पाटील, संजय बदियाणी, विनायक वरुडकर, नंदकुमार कुलकर्णी, वसंत शिंदे, खटावकर कुटुंबीय उपस्थित होते..देहदान म्हणजे काय?देहदान म्हणजे व्यक्तीने मृत्यूनंतर आपले संपूर्ण शरीर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी दान करणे. हा निर्णय व्यक्ती जिवंतपणी संमतिपत्र भरून नोंदवता येतो. मृत्यूनंतर संबंधित नातेवाइकांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संपर्क साधून देह सुपूर्द करावा लागतो. या प्रक्रियेत कोणताही आर्थिक व्यवहार नसतो आणि सर्व कामे सन्मानपूर्वक केली जातात. देहदानामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मानवी शरीराचा अभ्यास करता येतो, जो त्यांच्या शिक्षणाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो..मृत्यू हा जीवनाचा शेवट असला, तरी आपल्या अस्तित्वाचा अर्थ तिथेच संपत नाही. आपण गेल्यानंतरही कोणाच्या शिक्षणासाठी, कोणाला पुनर्जन्म देण्यासाठी आपले शरीर उपयोगी पडते. देहदान ही केवळ एक कृती नाही, तर माणुसकीची सर्वोच्च अभिव्यक्ती आहे. आपल्या जाण्यानंतरही समाजासाठी जिवंत राहू शकतो याच भावनेतून आम्ही सहा जणांनी देहदानाचा संकल्प केला आहे.- दीपक खटावकर.