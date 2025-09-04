Karad News : माजी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगीतला मराठा आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग

कऱ्हाड - गॅझेटवरून आरक्षण म्हणजे सरकारने जुनेच सांगितले आहे. त्यात नवीन काहीच नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलेला मार्गच मराठा आरक्षणासाठी असून दुसरा मार्ग नसल्याचे स्षष्ट मत माजी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले. .काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात हे गुरुवारी कऱ्हाड (जि. सातारा) येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये काहीकाळ थांबले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मनोज जरांगे पाटील यांचे कौतुक करुन श्री. थोरात म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी परिपक्वपणा दाखविली आहे.आंदोलन चिघळू न देता त्यांनी मुंबईसह महाराष्ट्राची काळजी घेतली. मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेत हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करत त्याबाबतचा जीआर सुद्धा काढला आहे..मात्र या जीआरमध्ये आपणास नवीन काहीच दिसले नाही. यापूर्वी नवी मुंबईत गुलाल उधळला होता, त्याचे काय झाले? आता मुंबईत गुलाल उधळला असून पुढे काय होणार? हा प्रश्न शिल्लकच असल्याचे सांगत आपणास काळजी वाटते. त्यामुळेच आरक्षणाची टक्केवारी वाढविल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही..मराठा आरक्षण सोडवण्याचा प्रयत्न पृथ्वीराज चव्हाणांनी केला. तोच मार्ग मराठा आरक्षणासाठी असून दुसरा कोणताही मार्ग नाही. गॅजेटच्या आधारावर आरक्षण म्हटले. त्यामध्ये नवीन काही दिसत नाही. जुनेच नियम पुन्हा एकदा सांगितलेले दिसतात..जीएसटीतुन जनतेला लुटले त्याचे काय?ते म्हणाले, जीएसटी कमी केल्यावरून सरकारने इतके दिवस जनतेला लुटलं त्याचं काय? आता जीएसटी कमी केले. मात्र इतके दिवस तुम्ही जनतेला छळलं, जनतेच्या खिशातून पैसा काढून घेतला त्याचं काय? सरकारने व्यापाऱ्यांचाही छळ चालला असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. भारतीय जनता पक्ष सर्वकाही सत्तेकरता करत असतो. जनतेसाठी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.