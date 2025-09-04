सातारा

Karad News : माजी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगीतला मराठा आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग

गॅझेटवरून आरक्षण म्हणजे सरकारने जुनेच सांगितले आहे. त्यात नवीन काहीच नाही.
कऱ्हाड - गॅझेटवरून आरक्षण म्हणजे सरकारने जुनेच सांगितले आहे. त्यात नवीन काहीच नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलेला मार्गच मराठा आरक्षणासाठी असून दुसरा मार्ग नसल्याचे स्षष्ट मत माजी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले.

