Chitali Murder: चितळीत माजी सैनिकाचा निर्घृण खून; माण तालुक्यातील घटना, तीन संशयित ताब्यात; नेमकं काय घडलं!

मायणी : चितळी (ता. खटाव) येथील माजी सैनिक रणजित मदन निकम (वय ३८) यांचा गावातीलच पाच जणांनी जुन्या वादातून निर्घृण खून केल्याची घटना काल रात्री घडली. पृथ्वीराज संभाजी पवार, पवन संतोष पवार, संतोष महादेव पवार, भरत शशिकांत पवार, एक अल्पवयीन (सर्व रा. चितळी) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याबाबतची फिर्याद मयत रणजितचे बंधू अभिजित मदन निकम (वय ३६, रा. चितळी, ता. खटाव) यांनी पोलिसात दिली आहे. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, रणजित निकम हे सुमारे चार वर्षांपूर्वी सैन्यातून सेवानिवृत्त झाले होते. गावी परत आल्यावर ते शेती करीत होते. गेल्या चार महिन्यांपूर्वी गावातीलच पृथ्वीराज पवार व रणजित निकम यांच्यात जोरदार भांडण झाले होते. त्या संबंधाने एकमेकांविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी सर्वांवर कायदेशीर कारवाई केली होती. तेव्हापासून पृथ्वीराज पवार रणजित निकमवर चिडून होता. एकमेकांबद्दल खुन्नस निर्माण झाली होती. . (ता. १८) सायंकाळी सातच्या सुमारास रणजित त्याच्या मोटारसायकलवरून बाजारपेठेतून गावाच्या तालमीकडे गेला. थोड्याच वेळात त्या बाजूने आरडाओरडा येत असल्याचे रणजितचा भाऊ अभिजितच्या लक्षात येताच ते तालमीच्या दिशेने धावत गेले. त्यावेळी रणजित यास गावातीलच पृथ्वीराज पवार व पवन पवार हे तलवारीने, भरत शशिकांत पवार हा कुऱ्हाडीने मारहाण करीत असल्याचे दिसले. पृथ्वीराज पवार हा भाऊ रणजित यास तुला आता जिवंत ठेवत नाही, तू मला का मारले होते. तुला आता आम्ही संपवतो, असे म्हणत रणजितच्या डोक्यात, हातापायावर, पाठीवर व पोटावर तलवार, कुऱ्हाडीने वार केले. .त्यामध्ये रणजित गंभीर जखमी होऊन जमिनीवर पडले. दरम्यान, घटनास्थळी ग्रामस्थ जमले. मारामारी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. मात्र, संतोष पवार हे त्यांच्या हातातील कोयता दाखवून लोकांना धमकावत होते. हाताने ढकलून जवळ येऊ नका, असे ओरडत होते. तरीही अभिजित व गावातील शिवाजी सरगर, संदीप पवार व इतर लोक जमा होऊन मारामारी सोडविण्यास पुढे गेले असता सर्व मारेकरी तेथून पळून गेले. त्यानंतर रणजित यास उपचारासाठी मायणीतील एका खासगी रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना तपासून ते मृत झाल्याचे सांगितले. रणजित यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी मयुरी, सई व रुबल अशी दोन मुले, भाऊ अभिजित व त्यांचे कुटुंबीय आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...दरम्यान, पृथ्वीराज पवार (वय २२), पवन पवार (वय १९), एक अल्पवयीन यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. संतोष पवार व भरत पवार यांना लवकरच ताब्यात घेणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे यांनी सांगितले. पुढील तपास मायणी दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक विक्रांत पाटील करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.