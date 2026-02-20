सातारा

Chitali Murder: चितळीत माजी सैनिकाचा निर्घृण खून; माण तालुक्यातील घटना, तीन संशयित ताब्यात; नेमकं काय घडलं!

Three Suspects Detained in Man Taluka Murder Case: जुन्या वादातून माजी सैनिकाचा खून; तीन संशयित ताब्यात
Police officials investigating the crime scene in Chitali village after the brutal murder of a former serviceman.

सकाळ वृत्तसेवा
मायणी : चितळी (ता. खटाव) येथील माजी सैनिक रणजित मदन निकम (वय ३८) यांचा गावातीलच पाच जणांनी जुन्या वादातून निर्घृण खून केल्याची घटना काल रात्री घडली. पृथ्वीराज संभाजी पवार, पवन संतोष पवार, संतोष महादेव पवार, भरत शशिकांत पवार, एक अल्पवयीन (सर्व रा. चितळी) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याबाबतची फिर्याद मयत रणजितचे बंधू अभिजित मदन निकम (वय ३६, रा. चितळी, ता. खटाव) यांनी पोलिसात दिली आहे.

