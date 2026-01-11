सातारा: वडूज (ता. खटाव) येथील दोन ते तीन कंपन्यांच्या नावे बनावट खते व कीटकनाशके तयार करणाऱ्या गोदामावर छापा टाकून कृषी विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी एकास ताब्यात घेतले असून, आणखी काहींचा शोध सुरू आहे. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.वडूज परिसरात विविध कंपन्यांच्या नावे बनावट खते व कीटकनाशके तयार करून विक्री होत असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय भरारी पथक, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने संयुक्तपणे कारवाई करत वडूज येथील गोदामावर छापा टाकला. .जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी गजानन ननावरे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संजय फडतरे, कृषी अधिकारी के. के. राऊत यांच्यासह जिल्हा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथकातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहित फारणे व इतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली..यावेळी २५.५० लाखांचा मुद्देमाल, तसेच कच्चा माल असे एकूण ३० लाखांचे बनावट खत व कीटकनाशकांचा साठा जप्त करण्यात आला. त्यात पॅरादिप फॉस्फेट कंपनीचा डीएपी (१८:४६) खताच्या ९० गोणी, तसेच नाव नसलेल्या डीएपीच्या ३९० गोणी कच्चा माल, म्युरेट ऑफ पोटॅशच्या १५ गोणी, बोरिक ॲसिड नॅशनल ॲग्रो हायटेक या कंपनीच्या नावाचे सुमारे एक मेट्रिक टन कीटकनाशक, क्लोरोपायरीफॉस १० टक्के दाणेदार कीटकनाशक सुमारे २.७ मेट्रिक टन, तणनाशक ग्लाय फॉस्फेट ४१ टक्के, एसएल या तणनाशकाचे सुमारे एक लिटर पॅकिंगमधील ३८० बाटल्या, तणनाशक ग्लायफॉसेट २०० लिटर बॅरेल आढळून आले आहे. याचा वापर एक लिटर पॅकिंगमध्ये करण्यात येणार होता..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.उंदीरनाशक झिंक फॉस्फेट १२ किलो १० ग्रॅम, कीटकनाशक अॅल्युमिनियम फॉस्फाईड १० ग्रॅम पॅकेटमध्ये सुमारे २० किलो, खताच्या नवीन छपाई केलेल्या सुमारे १५८० रिकाम्या गोणी, इंडियन पोटॅश लिमिटेड या कंपनीच्या म्युरेट ऑफ पोटॅश या खताच्या सुमारे २५० रिकाम्या गोणी, इफ्को कंपनीच्या १८:४६ या खताच्या सुमारे २०० नवीन छपाई केलेल्या रिकाम्या गोणी आढळून आल्या आहेत. टाकळवाडी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी (ता. फलटण) येथील बोगस रासायनिक खतावर कारवाई झाल्याच्या अनुषंगाने मिळालेल्या माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. अधिक तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.