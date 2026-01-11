सातारा

Vaduj Crime: वडूजला बनावट खतांचा ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्‍त; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, एक जण ताब्यात !

सातारा: वडूज (ता. खटाव) येथील दोन ते तीन कंपन्यांच्या नावे बनावट खते व कीटकनाशके तयार करणाऱ्या गोदामावर छापा टाकून कृषी विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी एकास ताब्यात घेतले असून, आणखी काहींचा शोध सुरू आहे.

