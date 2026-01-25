Karad South politics: कऱ्हाड दक्षिणेत पुन्हा उंडाळकर विरूध्द उंडाळकर; जिल्हा परिषदेच्या रणांगणात भाजपच्या अतुल भोसले यांची मोठी खेळी!

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) कऱ्हाड दक्षिणचे नेते अॅड. आनंदराव उर्फ राजाभाऊ उंडाळकर यांना येळगाव जिल्हा परिषदेचे भाजप पुरस्कृत उमेदवार म्हणून भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे येळगाव जिल्हा परिषद गटात पुन्हा एकदा अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर विरूध्द अॅड. राजाभाऊ उंडाळकर असा लढा रंगणार आहे. अॅड. राजाभाऊ यांनी दहा वर्षापासून कऱ्हाड दक्षिणेत राष्ट्रवादीचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीतून उमेदवारी मागितली होती. ती न दिल्याने भाजप पुरस्कृत उमेदवारी स्विकारली आहे, असे अॅड. राजाभाऊ यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. अॅड. राजाभाऊ यांच्या भुमिकेने कऱ्हाड तालुक्यातील जिल्हा परिषेदच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.त्याबाबत माहिती देताना अॅड. राजाभाऊ म्हणाले, राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये दहा वर्षापासून मी सक्रीय कामन केले आहे. नेते अजित पवार यांचा गट बळकट करण्यासाठीही प्रयत्न केले आङे. आगामी जिल्हा परिषदेसाठी येळगाव जिल्हा परिषद गटातून मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून उमेदवारी मागितली होती. मात्र शेवटपर्यंत मला एबी फॉर्म दिला नाही. .अखेर मी अपक्ष अर्ज भरला. तरी माझा विचार झाला नाही. पक्षात मागून आलेल्यांना प्राधान्य दिले गेले. त्यामुळे आम्ही वेगला विचार केला. त्यासाठी दोन दिवस माझ्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यांचे मते जाणून घेवून आम्ही हा निर्णय घेत आहोत. मला कोमावरही टिका करायची नाही. मात्र पक्षाने आमच्या सारख्या जुन्या कार्यकर्त्यांनी दिलेली वागणूक योग्य नाही. त्यामुळेच आम्ही हा निर्णय गेत आहोत. त्याबाबत आमदार डॉ. भोसले यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनाही सहमती देत मला त्वरीत भाजप पुरस्कृत उमेदावर म्हणून घोषीत केले आहे..\rआमदार डॉ. म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अॅड. राजाभाऊ उंडाळकर सामान्यांशी जोडलेले नेतृत्व आहे. भाजप पुरस्कृतसाठी त्यांच्याशी चर्चा सुरू होती. अखेर त्यांच्या कार्यकर्त्यांसोबत झालेल्या चर्चेअंती त्यांनी भाजपपुरस्कृत उमेदवारी देण्याचा निर्णय झाला. अॅड. राजाभाऊ यांना या बागातील प्रश्नांची माहिती आहे. त्यांना सामाजिक कार्याचा मोठा वारसा आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते (स्व.) जयसिंगराव पाटील यांचे ते पुत्र आहेत. त्यांना भाजपपुरस्कृत उमेदावारी आम्ही जाहीर केली आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .त्यामुळे त्यात आमचटा विजय निश्चीत आहे. त्यांची उमेदवारी कऱ्हाड दक्षिणच्या राजकारमात मोटा फरक पडणार आहे. इतके वर्षे अॅड. राजाभाऊ यांनी पक्षात काम करूनही त्यांचा विचार झाला नाही. एकमार्गी कुटूबातील असल्याने त्यांनी पक्षाचे काम प्रामिणकपमे केले आहे. मात्र त्यांच्या पक्षाने त्यांचा विचार केला नाही. त्यामुले त्यांच्या कार्यकर्ताच्या भावनाही संततप्त जाला. त्यामुळे त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी घेतल्या निर्णयाचे स्वागत करत आम्ही त्याना भाजप पुरस्कृत जाहीर करत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.