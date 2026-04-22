Satara Police Recruitment : एकाच घरातील चौघं पोलीस दलात! फलटणच्या शेख कुटुंबातील भावंडांनी आई-वडिलांचं स्वप्न केलं पूर्ण, पुण्यात 3 तर साताऱ्यात एकाची निवड

दुधेबावी (सातारा) : सोनवडी बुद्रुक (ता. फलटण) येथील शेतकरी महिबूब शेख यांच्या चार मुलांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून पोलिस दलात भरती (Satara police recruitment success story family) होऊन यशाची मोठी भरारी घेतली आहे. बिस्मिल्ला शेख, समीरा शेख, चाँदभाई शेख, नवाज शेख यांनी शेतात घाम गाळणाऱ्या आपल्या आईवडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. .महिबूब शेख यांची मोठी मुलगी बिस्मिल्ला सर्वप्रथम २०१० मध्ये पुणे शहर पोलिस दलामध्ये पोलिस शिपाई पदावर भरती झाली. त्यानंतर तिचा आदर्श घेऊन २०१४ मध्ये चाँदभाई पुणे शहर पोलिस दलामध्ये शिपाई म्हणून भरती झाला..त्यानंतर लगेच तीनच वर्षांमध्ये आपल्या भावाच्या पावलावर पाऊल टाकून समीरा २०१७ मध्ये सातारा पोलिस दलामध्ये शिपाई पदावर यश मिळवले. नुकतीच पुणे शहर पोलिस दलामध्ये नवाज यांनी पोलिस शिपाई पदाला गवसणी घातली आहे..शेख दांपत्य शेती करून आपला प्रपंच चालवत आहेत. अतिशय कष्ट करून त्यांनी आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण दिले. या यशाबद्दल त्यांचे सर्व क्षेत्रातून अभिनंदन होत आहे..शेतीबरोबरच आमचा दुधाचा व्यवसाय आहे. घराची कामे आवरल्यानंतर दिवसभर गायींना घेऊन रानावनामध्ये फिरत असताना पाहिलेले स्वप्न माझ्या मुलांनी सत्यात उतरवले.-बेबी शेखशेती करून माझ्या चारही मुलांना चांगले शिक्षण दिले. माझे कष्ट त्यांनी डोळ्यांनी पाहिले आहेत. पोलिस दलामध्ये भरती होऊन त्यांनी माझ्या कष्टाचे चीज केले.-महिबूब शेख.