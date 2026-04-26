Satara Accident: दुर्दैवी घटना! रहिमतपूर येथे शेतकऱ्याचा कालव्यात बुडून मृत्यू; गाळ काढताना घडला अपघात..

रहिमतपूर : येथील शेतकरी महेश अरुण माने (वय ४२) यांचा कालव्यात पडून बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवार गल्ली येथील रहिवासी महेश माने हे सकाळी सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास चव्हाण वस्तीनजीकच्या 'गौळोबाचा माळ' शिवारात गेले होते. आरफळ डावा कालव्यात पाणी आल्याने तेथील विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी ते गेले होते. यावेळी फुटबॉलमधील गाळ काढत असताना त्यांचा तोल जाऊन ते कालव्याच्या पाण्यात पडले..दरम्यान, कालव्याच्या काठावर त्यांची दुचाकी, टॉवेल व चप्पल आढळून आल्याने संशय निर्माण झाला. ही बाब चेतन माने यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी पोलिस पाटील दीपक नाईक व गावातील युवकांना माहिती दिली. त्यानंतर युवकांनी एक ते दीड तास शोध घेतल्यानंतर महेश माने यांचा मृतदेह लोखंडी गेटमध्ये अडकलेल्या अवस्थेत आढळून आला..मृत महेश माने यांच्या मागे पत्नी व एक मुलगा असा परिवार आहे. हवालदार जयराम पवार अधिक तपास करत आहेत. दरम्यान, अशा घटना टाळण्यासाठी सुरक्षित उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.