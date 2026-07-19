Inspiring Humanity Story: माणुसकी अजून जिवंत आहे! आईच्या निधनानंतरही शेतकऱ्याची पत्रकाराच्या मुलीसाठी मदतीची धाव; शिक्षणासाठी एकवटली माणुसकी

काशीळ : स्वतःच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना एका शेतकऱ्याने सामाजिक संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवत दिवंगत पत्रकार कन्येच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. या कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पाडळी (ता. सातारा) येथील ऋषिकेश ढाणे यांचा प्रगतशील शेतकरी म्हणून राज्यभर लौकिक आहे. राज्य शासनासह विविध नामांकित पुरस्कारांनी त्यांचा गौरव झाला आहे. अलीकडेच त्यांच्या मातोश्रींचे दुर्दैवी अपघातात निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असताना त्यांनी परिसरातील दिवंगत पत्रकार नितीन साळुंखे यांच्या कन्येच्या शिक्षणासाठी मदतीचा हात पुढे केला..(कै.) साळुंखे यांची कन्या सानिका ही सध्या उच्च शिक्षण घेत आहे. याबाबत मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ता घाडगे यांनी श्री. ढाणे यांच्याशी संपर्क साधून (कै.) साळुंखे यांच्या कुटुंबाच्या परिस्थितीची माहिती दिली. समाजकार्यात नेहमीच अग्रेसर असलेल्या श्री. ढाणे यांनी तत्काळ सानिकाच्या पुढील शिक्षणासाठी धनादेशाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली..या वेळी नागठाणे विभाग पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रमोद पंचपोर, उपाध्यक्ष विजय घोरपडे, विजय अलाटे, विकास जाधव, प्रताप भोसले, दत्ता घाडगे, किरण पवार, संदीप जाधव, शरद पवार आदी पत्रकार बांधव उपस्थित होते. उपस्थितांनी श्री. ढाणे यांच्या सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक केले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मदतीचे आवाहनसानिका ही सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील तळसावडे येथे डी. वाय. पाटील शैक्षणिक संकुलात उच्च शिक्षण घेत आहेत. वडिलांच्या निधनानंतर तिच्या शिक्षणाची वाट खडतर बनली आहे. तिचे शिक्षण थांबेल, की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी समाजातील दानशूर व्यक्ती, विविध संस्था अन् हितचिंतकांच्या मदतीचा हात मोलाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.