सातारा

Inspiring Humanity Story: माणुसकी अजून जिवंत आहे! आईच्या निधनानंतरही शेतकऱ्याची पत्रकाराच्या मुलीसाठी मदतीची धाव; शिक्षणासाठी एकवटली माणुसकी

Progressive farmer helps student's education:cआईच्या निधनाच्या दुःखातही शेतकरी ऋषिकेश ढाणे यांचा सानिका साळुंखेच्या उच्च शिक्षणासाठी पुढाकार; पत्रकार बांधवांसह समाजातील दानशूरांना मदतीचे आवाहन
From Personal Grief to Social Good: Farmer Funds Higher Education for Journalist's Daughter

From Personal Grief to Social Good: Farmer Funds Higher Education for Journalist's Daughter

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सकाळ वृत्तसेवा
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काशीळ : स्वतःच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना एका शेतकऱ्याने सामाजिक संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवत दिवंगत पत्रकार कन्येच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. या कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

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