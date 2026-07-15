Apple Orchard Protection : समुद्रातील जुन्या जाळ्या अन् बांबूची कमाल! सफरचंदाच्या बागेसाठी शेतकऱ्याचा अजब जुगाड; फक्त 35 हजारांत माकडं अन् पक्ष्यांपासून मिळवलं 'सुरक्षा कवच'

ढेबेवाडी (सातारा) : पशुपक्ष्यांकडून फळबागेचे होणारे नुकसान टाळून संरक्षण होण्यासाठी मानेगाव (ता. पाटण) येथील प्रगतशील शेतकरी अधिकराव माने व विजय माने या पितापुत्रांनी अनोखा जुगाड केला (apple orchard protection from monkeys) आहे. समुद्रात मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या व थोड्या फार खराब झालेल्या जाळ्यांचा पुनर्वापर करून त्यांनी बागेला दिलेले संरक्षण कवच परिसरातील शेतकऱ्यांत औत्सुक्याचा विषय बनला आहे..श्री. माने यांनी आपल्या घराजवळ शेतात सफरचंदाची बाग तयार केली आहे. वानरे, वटवाघूळ, पोपट व इतर पशुपक्ष्यांकडून फळबागेचे नुकसान होत होते. त्यासाठी श्री. माने यांनी मुंबईजवळील बंदरातून चार जाळी बंडल त्यांनी स्क्रॅप दरात उपलब्ध करून घेतले. त्यातील फाटलेले भाग शिवून दुरुस्त करण्यात आले, तसेच आवश्यकतेनुसार दोन-दोन जाळ्यांचे तुकडे जोडून आवरण तयार केले..Irrigation Water Charges : निसर्गाची अवकृपा, त्यात सरकारचा दणका! सिंचनाच्या पाणीपट्टीत तब्बल 10 पट वाढ; धरणातील पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाला मोजावे लागणार 14,250 रुपये.यासाठी बांबू बागेच्या परिसरात १० ते १० फूट अंतरावर उभे करून तारेच्या साहाय्याने मजबूतपणे बांधण्यात आले. यानंतर बांबूंवर आडव्या-उभ्या तारेचे जाळे तयार करून त्यावर समुद्रातील जाळी संपूर्ण बागेवर पसरविण्यात आली. जाळी जागोजागी बंदिस्त केल्यामुळे आता बागेत कोणत्याही प्रकारचे पक्षी, वन्यप्राणी, माकडे-वानरे किंवा वटवाघुळे प्रवेश करू शकत नाहीत, तसेच फळांची चोरी होण्याची शक्यताही कमी आहे. जाळी, बांबू, तार आणि मजुरी असा खर्च मिळून केवळ ३५ ते ३७ हजार रुपये झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.