farmer Son Success Story: पळशीतील शेतकऱ्याचा मुलगा झाला कृषी अधिकारी; इच्छापूर्तीसाठी चिकाटीने केला अभ्यास, आई-वडिलांचे स्वप्न झालं पूर्ण!

-रूपेश कदम दहिवडी: माण तालुक्यातील पळशी हे अधिकाऱ्यांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. या गावातील प्रगतशील रेशीम उत्पादक शेतकरी, उत्तम उद्योजक व विद्यमान उपसरपंच केशव खाडे व गृहिणी असलेल्या अलकावती याचा सुपुत्र अतिश खाडे याची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातून २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत कृषी अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी गट-ब) पदावर निवड झाली आहे. या निवडीने त्याने कुटुंबाबरोबरच पळशी गावचे नाव उंचावून गावाच्या नावलौकिकात भर टाकली आहे. .अतिश खाडे याने राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बाभूळगाव येथून बीएस्सी ॲग्रीची पदवी प्राप्त केली आहे. पदवी प्राप्त केल्यानंतर पुणे येथील शासकीय कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर पुणे येथून ॲग्री बिझनेस मॅनेजमेंट हे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. या शिक्षणाबरोबरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा अभ्यास सुरू ठेवला होता. .महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल आता लागला असून, त्याची कृषी अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे. या निवडीबद्दल अतिशचे गावातील उच्च पदस्थ अधिकारी, पदाधिकारी, नातेवाईक, मित्रमंडळी आदींनी अभिनंदन केले आहे...माझे आईवडील शेती, व्यवसाय व समाजकरणातही अग्रेसर आहेत. गावातील अनेक मुले अधिकारी होऊन गावाचा नावलौकिक वाढवत आहेत. त्याप्रमाणे आपल्याही मुलाने अधिकारी व्हावे, अशी त्यांची मनोमन इच्छा होती. या इच्छापूर्तीसाठी चिकाटीने अभ्यास केला, त्याचे फलित म्हणून हे यश मिळाले आहे. या वाटचालीत बंधू अभिजित व अजित यांची चांगली साथ मिळाली.- अतिश खाडे, कृषी अधिकारी.