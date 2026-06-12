Indian Airforce Success Story: शेतकरी कुटुंबातील तरुणाची भरारी! साताऱ्याच्या हर्षने गाठले एअरफोर्सचे ध्येय, ग्रामीण भागातील युवकाची यशोगाथा..

सातारा : ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या एका तरुणाच्या जिद्दीला अखेर यशाचे पंख लाभले आहेत. कळंबे (ता. सातारा) येथील हर्ष विक्रम इंदलकर याची भारतीय हवाई दलात (एअरफोर्स) निवड झाली असून, त्याने आपल्या कुटुंबासह गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. त्याची जिद्द, चिकाटी आणि देशभक्तीची यशोगाथा अनेक युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.लहानपणापासूनच देशसेवेचे स्वप्न डोळ्यांत साठवून हर्षने शिक्षणासोबतच भरतीची तयारी सुरू ठेवली होती. त्याने सातत्यपूर्ण मेहनत, शिस्त आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर हे यश संपादन केले. .त्याचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण दातार शेंदुरे इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये झाले, तर इयत्ता अकरावी व बारावीचे शिक्षण भैरवनाथ विद्यालय, नेले-किडगाव येथे पूर्ण केले. सध्या तो कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालयात बीसीएच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत आहे. .Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.देशासाठी काहीतरी करण्याची तीव्र इच्छा मनात बाळगून हर्षने एअरफोर्स भरतीसाठी प्रयत्न सुरू केले. विशेष म्हणजे पहिल्याच प्रयत्नात त्याची निवड झाली. या यशामुळे त्याच्या कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, ग्रामस्थांकडूनही त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.