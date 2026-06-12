सातारा

Indian Airforce Success Story: शेतकरी कुटुंबातील तरुणाची भरारी! साताऱ्याच्या हर्षने गाठले एअरफोर्सचे ध्येय, ग्रामीण भागातील युवकाची यशोगाथा..

Satara farmer's son selected in Indian Air Force on first attempt: शेतकरी कुटुंबातील हर्ष इंदलकरची एअरफोर्समध्ये थेट भरारी; जिद्द, शिस्त आणि देशसेवेच्या स्वप्नातून ग्रामीण युवकांसाठी नवा आदर्श
Rural Youth’s Inspiring Journey: Harsh Indalkar Joins the Indian Air Force

Rural Youth’s Inspiring Journey: Harsh Indalkar Joins the Indian Air Force

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या एका तरुणाच्या जिद्दीला अखेर यशाचे पंख लाभले आहेत. कळंबे (ता. सातारा) येथील हर्ष विक्रम इंदलकर याची भारतीय हवाई दलात (एअरफोर्स) निवड झाली असून, त्याने आपल्या कुटुंबासह गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. त्याची जिद्द, चिकाटी आणि देशभक्तीची यशोगाथा अनेक युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.

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