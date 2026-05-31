Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा

-संदीप गाडवेकेळघर: आर्थिक परिस्थिती कशीही असुद्या ध्येय गाठण्यासाठी अंगी तीव्र जिद्द व संकटावर मात करण्याची अभिलाषा असली की अशक्यप्राय वाटणाऱ्या यशास सहज गवसणी घालता येते हे केळघर सुरेश शंकर धनावडे यांच्या तीन मुलांनी दाखवून दिले आहे. सुरेश धनावडे यांची तीनही मुले शासकीय सेवेत दाखल झाली असून एकाच कुटुंबातील तीन भावंडे आता सरकारी सेवेत रुजू झाली असून हा परिसरातील अभिमानाचा व कौतुकाचा क्षण आहे. .सुरेश धनावडे यांच्या तीनही मुलांनी अल्पावधीतच तिन्ही मुलांना कोणत्याही वशिल्याशिवाय केवळ अंगी असलेल्या गुणवत्तेच्या जोरावर सरकारी सेवेत दाखल होऊन संपूर्ण परिसरासह कुटुंबाचा अभिमान वाढवला आहे.ही यशोगाथा केळघर येथील सेवानिवृत्त तलाठी शंकर धनावडे यांच्या नातवंडांची आहे. सुरेश धनावडे हे शेती करतात तर त्यांच्या पत्नी संगीता धनावडे या अंगणवाडी सेविका आहेत. सामान्य शेतकरी कुटुंबातील भावंडांनी मिळवलेले हे यश प्रेरणादायी आहे..सुरेशधनावडे यांचा मोठा मुलगा अक्षय धनावडे* याने डिसेंबर 2024 मध्ये मुंबई येथे मंत्रालयात* नियुक्ती मिळवली. त्यानंतर दुसरी मुलगी मेघा धनावडे हिची मे 2025मध्ये मुंबई पोलीस दलात निवड झाली. आणि आता तिसरा मुलगा कुणाल धनावडे याची नुकतीच 2026 मध्ये मुंबई पोलीस दलात कॉन्स्टेबल पदासाठी निवड झाली आहे..तिघांनीही लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीच्या सर्व टप्प्यांत मेरिटवर यश मिळवले आहे. कोणत्याही राजकीय किंवा आर्थिक वशिल्याशिवाय केवळ अभ्यास आणि मेहनतीच्या बळावर त्यांनी हे यश संपादन केले आहे."आम्ही मुलांना लहानपणापासूनच प्रामाणिकपणा आणि मेहनतीचे धडे दिले. या यशामध्ये त्यांची आजी-आजोबा यांचा मोठा वाटा आहे. आज त्यांच्या आशीर्वादाने आणि मार्गदर्शनाने केळघर गावाचे नाव महाराष्ट्रभर पोहोचले आहे," असे अभिमानाने सुरेश धनावडे यांनी सांगितले..धनावडे कुटुंबाच्या या दुर्मिळ तिहेरी यशामुळे जावली तालुक्यातील केळघर गावाला नवे ओळख मिळाली असून, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हा आदर्श ठरला आहे. गावकऱ्यांकडून धनावडे कुटुंबावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.