Satara Accident : 'चारचाकीच्या धडकेत वृद्ध महिला ठार'; पिकअपच्या चालकाची भरधाव येत दोघींना पाठीमागून जोराची धडक

Fatal Road Accident: पळशी गावच्या हद्दीत पिराची टेकडी देवीच्या मंदिराशेजारील रस्त्यावरील साइडपट्टीवरून ४५ फाटा ते पळशी या रस्त्यावर बाळाबाई गंबरे व लताबाई खाडे पायी चालत निघाल्या होत्या. त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या चोरटी वाळू वाहतूक करणाऱ्या पिकअपच्या चालकाने भरधाव येत दोघींना पाठीमागून जोराची धडक दिली.
Updated on

म्हसवड : पळशी (ता. माण) येथे निष्काळजीपणे, चोरटी वाळू वाहतूक करणाऱ्या भरधाव चारचाकी वाहनाने दिलेल्या धडकेत वृद्ध महिला ठार झाली, तर एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे.

