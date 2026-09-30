साताऱ्यात बापानेच लेकीला संपवलं चुलत भावाच्या मदतीने नाकातोंडात चटणीची पूड टाकली अन्....

अशपाक पटेलसातारा ( खंडाळा ) : घरात वारंवार होणाऱ्या किरकोळ त्रासाच्या कारणावरून वडिलांनीच आपल्या १८ वर्षीय मुलीचा चुलत भावाच्या मदतीने खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जेवण करण्याच्या बहाण्याने मुलीला सोबत घेऊन गेल्यानंतर तिच्या नाकातोंडात चटणीची पुड टाकून तोंड दाबत तिचा जीव घेतल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी वडील आणि त्यांच्या चुलत भावाला ताब्यात घेतले आहे..हर्षदा हनुमंत जाधव (वय १८) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणात हणुमंत दामोदर जाधव (सध्या रा. आंबेगाव खुर्द, पुणे) आणि त्यांचे चुलत भाऊ बाळू अंकुश जाधव (सध्या रा. इंदोली, तळेगाव दाभाडे, पुणे) या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दोघेही मूळचे यावली, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर येथील रहिवासी आहेत..Yeola News : सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची शेततळ्यात उडी; पती, सासू-सासऱ्यांविरुद्ध हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल, दोघे ताब्यात.तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, हर्षदाला घरामध्ये वारंवार होणाऱ्या त्रासाच्या किरकोळ कारणावरून हा प्रकार केल्याची कबुली देण्यात आली आहे. वडिलांनीच आपल्या चुलत भावाच्या मदतीने मुलीला जेवण करण्याच्या बहाण्याने सोबत नेले. त्यानंतर खेड शिवापूर ते सासवड रोडवर हर्षदाच्या नाकातोंडात चटणीची पुड टाकून तिचे नाक आणि तोंड दाबण्यात आले. या प्रकारात तिचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर हर्षदाचा मृतदेह भोर-शिंदेवाडी-शिरवळ रोडवरील राजेवाडी येथे टाकण्यात आला. हा प्रकार १३ सप्टेंबर रोजी घडल्याचे तपासातून समोर आले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : छत्रपती संभाजीनगर हळहळले ! कोर्टाचा निर्णय पचला नाही; तासाभरातच मुलाकडून ८४ वर्षीय वडिलांची हत्या.घटना घडल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला. अखेर स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी) आणि शिरवळ पोलिसांना या प्रकरणाचा छडा लावण्यात यश आले. मिळालेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी हणुमंत जाधव आणि बाळू जाधव या दोघांना ताब्यात घेतले. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.