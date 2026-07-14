FDA Milk Raid: साताऱ्यात एफडीएच्या धाडीची धास्ती! दूध संकलनात २७ हजार लिटरची घट; फलटणातील कारवाईनंतर खळबळ..

-उमेश बांबरे सातारा : राज्यात सध्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) भेसळयुक्त दुधाविरुद्ध तीव्र मोहीम उघडली आहे. विविध जिल्ह्यांत दुग्धशाळा आणि संकलन केंद्रांवर धाडी टाकून हजारो लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त केले जात आहे. त्याचा धसका घेत, उत्पादक आणि संकलकांनी हात आखडते घेतल्याने जिल्ह्यात दैनंदिन संकलनात गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल २७ हजार लिटरची घट झाली आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.शेजारील जिल्ह्यांप्रमाणे साताऱ्यात अद्यापपर्यंत एफडीएने एकही कारवाई केलेली नाही, अशी चर्चा असताना, रविवारी फलटण तालुक्यातील होळ येथे धडक देत पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रसायनयुक्त दूध तयार करण्याचे साहित्यही यावेळी जप्त करण्यात आले असून, या कारवाईने आता ‘एफडीए’ने आपले लक्ष साताऱ्याकडेही वळविलेल्याचे स्पष्ट होत आहे; परंतु सद्यःस्थितीत जिल्ह्यातील ९५ टक्के दुग्ध व्यवसाय खासगी कंपन्यांच्या हातात असून, त्यांची तपासणी कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..दोन महिन्यांत मोठी घटजिल्ह्यातील दूध संकलनाची आकडेवारी पाहिली असता, मागील अवघ्या एक- दोन महिन्यांत साताऱ्यातील दैनंदिन दूध संकलनात तब्बल २७ हजार लिटरची घट झाली आहे. उन्हाळ्याचा शेवट आणि पावसाळ्याची सुरुवात या काळात होणारा हा बदल केवळ नैसर्गिक कारणांमुळे आहे की एफडीएच्या धास्तीने भेसळ करणाऱ्यांनी आपले हात आखडते घेतल्यामुळे ही घट झाली आहे, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे..ग्राहकांचे आरोग्य धोक्यात?संपूर्ण बाजारपेठ खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात असताना, तेथून ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या दुधाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची मुख्य जबाबदारी ‘एफडीए’ची आहे. मात्र, शासकीय यंत्रणा शून्य आणि सहकारी क्षेत्र कमालीचे माघारलेले असल्याने खासगी चालकांच्या मनमानीला ऊत आला आहे. दुधासारख्या रोजच्या गरजेच्या वस्तूमध्ये होणारी भेसळ थेट नागरिकांच्या, विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणारी आहे. त्यामुळे साताऱ्यातील एफडीए विभागाने एसी केबिनमधून बाहेर पडून संकलन केंद्रे आणि शीतकरण गृहांची तत्काळ तपासणी करावी, अशी मागणी आता जिल्ह्यातील नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे..संकलित दुधाचा वापर कुठे होतो?जिल्ह्यात उपलब्ध होणाऱ्या एकूण २०.६३४ लाख लिटर दुधापैकी सर्वाधिक १०.०३३ लाख लिटर दुधाची घाऊक विक्री (बल्क सेल/डिस्पॅच) करून ते जिल्ह्याबाहेर पाठवले जाते. स्थानिक बाजारपेठेत केवळ २.७२३ लाख लिटर दुधाची विक्री होते. दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी (बाय प्रॉडक्ट) २.५६९ लाख लिटर आणि ‘मिल्क कन्व्हर्जन’साठी ३.९०३ लाख लिटर दुधाचा वापर केला जातो. साताऱ्यातून परराज्यात १.२९६ लाख लिटर दूध विकले जात असून, राज्य सहकारी ब्रँड ‘महानंद’ला केवळ ०.११० लाख लिटर दूध मिळत आहे..खासगी क्षेत्राचा ९५ टक्के वाटाजून महिन्यातील अहवालानुसार, जिल्ह्यात दररोज एकूण २०.६३४ लाख लिटर दुधाचे संकलन व खरेदी होत आहे. यापैकी तब्बल १९.६२७ लाख लिटर दुधावर खासगी क्षेत्राचे नियंत्रण आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील एकूण दूध व्यवसायामध्ये खासगी कंपन्यांचा वाटा तब्बल ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये खासगी कंपन्या स्वतः १५.२७२ लाख लिटर दूध थेट शेतकऱ्यांकडून संकलित करत असून, बाहेरून ४.३५५ लाख लिटर दुधाची खरेदी करत आहेत..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.सहकारी क्षेत्र केवळ नावापुरतेचएकेकाळी जिल्ह्यात दबदबा असलेल्या सहकारी दूध संस्थांचे संकलन अवघे ०.६३७ लाख लिटर आणि खरेदी ०.१५१ लाख लिटर (एकूण ०.७८८ लाख लिटर) इतकीच मर्यादित राहिली आहे. मल्टिस्टेट दूध संस्थांचे संकलन केवळ ०.२१९ लाख लिटर आहे. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे शासकीय क्षेत्राचे दूध संकलन, खरेदी आणि विक्री सर्व काही ‘शून्य’ आहे. यामुळे सरकारी दुग्ध व्यवसाय जिल्ह्यात पूर्णपणे मृत पाडल्याचे स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.