सातारा

Koparde Haveli News: 'कोपर्डे हवेलीत गुलाल-खोबऱ्याची उधळण'; रथोत्सवात फटाक्यांची आतषबाजी, भाविकांची गर्दी..

Koparde Haveli Glows with Devotion: सिद्धनाथ मंदिर हे जागृत देवस्थान म्हणून ओळखले जाते. १९९५ मध्ये जीर्णोद्धार झालेल्या या मंदिराची रचना नेपाळमधील पशुपती मंदिराच्या धर्तीवर केलेली आहे. यात्रेची सुरुवात दोन दिवसांपूर्वी धपाट्याच्या नैवेद्याने झाली.
Devotees celebrate Rathotsav at Koparde Haveli with gulal, coconut offerings, and dazzling fireworks.”

Devotees celebrate Rathotsav at Koparde Haveli with gulal, coconut offerings, and dazzling fireworks.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोपर्डे हवेली: ‘सिद्धनाथाच्या नावानं चांगभलं’च्या जयघोषात येथील सिद्धनाथ देवाची यात्रा उत्साहात झाली. हजारो भाविकांनी रथोत्सवावर गुलाल- खोबऱ्यांची उधळण केली. यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्त तैनात होता.

Loading content, please wait...
Satara
festival
temple
district
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com