Koparde Haveli News: 'कोपर्डे हवेलीत गुलाल-खोबऱ्याची उधळण'; रथोत्सवात फटाक्यांची आतषबाजी, भाविकांची गर्दी..

कोपर्डे हवेली: 'सिद्धनाथाच्या नावानं चांगभलं'च्या जयघोषात येथील सिद्धनाथ देवाची यात्रा उत्साहात झाली. हजारो भाविकांनी रथोत्सवावर गुलाल- खोबऱ्यांची उधळण केली. यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्त तैनात होता..येथील सिद्धनाथ मंदिर हे जागृत देवस्थान म्हणून ओळखले जाते. १९९५ मध्ये जीर्णोद्धार झालेल्या या मंदिराची रचना नेपाळमधील पशुपती मंदिराच्या धर्तीवर केलेली आहे. यात्रेची सुरुवात दोन दिवसांपूर्वी धपाट्याच्या नैवेद्याने झाली. यावेळी बारा दिवसांच्या उपवासाची सांगता करण्यात आली. सासनकाठीचा छबिना मंदिरात नेला. दुसऱ्या दिवशी पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवून बारा दिवसांचे घट उठवण्याचा विधी झाला. .काल सायंकाळी साडेसहा वाजता सिद्धनाथ- माता जोगेश्वरीचा विवाह सोहळा झाला. रात्री बारापर्यंत सेसा भरण्याचा कार्यक्रम उत्साहात सुरू होता. त्रयोदशीला सकाळी श्री सिद्धनाथ- माता जोगेश्वरीची महापूजा करून रथातून ग्रामप्रदक्षिणेला प्रारंभ झाला. रथोत्सवाला आज सकाळी सात वाजता सुरुवात झाली. रथापुढे सासनकाठी होती. ठिकठिकाणी भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली. नारळाची तोरणे बांधण्याची लगबग आणि फटाक्यांची आतषबाजीमुळे वातावरण उत्साही बनले. .कोपर्डे हवेली युवा मंच आणि ग्रामस्थांनी रथामागून स्वच्छता राखली. यंदा यात्रा कमिटीने ग्रामस्थांच्या सहमतीने काही नवीन नियम लागू केल्याने रथाला ग्रामप्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला. दरवर्षी सायंकाळी सहा-साडेसहा वाजता जागेवर येणारा रथ यंदा सकाळी साडेनऊ वाजता मुख्यस्थळी पोहोचला. त्यामुळे प्रभाग चार व पाचमधील भाविकांना उशिरापर्यंत वाट पाहण्याची गरज भासली नाही. मंदिराच्या आवारात उभ्या केलेल्या रथावर दिवसभर गुलाल-खोबऱ्यांची उधळण करून भाविक दर्शन घेत होते.