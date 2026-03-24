सातारा : जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीच्या मतदान प्रक्रियेत काही सदस्य सहभागी होऊ नयेत, यासाठी हेतुपूर्वक दोन वेळा गुन्हे दाखल करून संबंधितांना अटक करण्यात आली. जबरदस्तीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याचे प्रकरण संशयास्पद आहे. पोलिसांचा वापर करून सदस्य फोडण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणाच्या मास्टर माइंडचा शोध घेऊन न्यायालयीन चौकशीद्वारे त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी. एकूणच संपूर्ण निवड प्रक्रियेची वैध बाजू तपासण्यासाठी आणि फेरनिवडीसाठी न्यायालयात दाद मागू, असे आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार नितीन पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेतील सत्तानाट्यात अपहरणाची तक्रार झालेले राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य बापू शिंदे हे आज लेखी जबाब नोंदविण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात खासदार नितीन पाटील यांच्या समवेत आले होते. यावेळी त्यांनी माझे कोणतेही अपहरण झाले नसून खोट्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे..फेरनिवडीसाठी न्यायालयात जाणारहे संपूर्ण कटकारस्थान असून, तक्रारदार मुलगा माझ्याजवळ राहात नाही, असा लेखी जबाब त्यांनी नोंदवला आहे. यावेळी खासदार नितीन पाटील यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला.खासदार पाटील पुढे म्हणाले, ''अपहरणाच्या प्रकरणातील तक्रारदार हा बापू शिंदे यांचा मुलगा असून, त्यालाही पाेलिसांनी २४ तास ताब्यात ठेवले. पोलिसांची ही भूमिका चुकीची व संशयास्पद होती.'' राज्यात विशिष्ट राजकीय पक्षाची सत्ता येऊ नये, यासाठी हे षडयंत्र रचण्यात आले आहे, असा आरोप करून श्री. पाटील म्हणाले, ''निवड प्रक्रियेची वैध बाजू तपासून फेरनिवडीच्या संदर्भाने न्यायालयात दाद मागू.''.माझे अपहरण झालेच नव्हतेस्थानिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात बापू शिंदे यांचा इन कॅमेरा जबाब नोंदवण्यात आला. या जबाबात त्यांनी म्हटले, की माझे अपहरण झालेले नाही, असे मी लेखी दिले असतानाही माझ्यावर कारवाई करण्यात आली. खोट्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हे संपूर्ण प्रकरण एक प्रकारचे कटकारस्थान आहे. तक्रारदार मुलगा माझ्याजवळ राहत नाही आणि आमच्यात कोणताही संबंध नाही, त्याने दबावाखाली तक्रार दिली असावी, असेही श्री. शिंदे यांनी जबाबात म्हटले आहे.