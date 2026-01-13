सातारा

Badevadi fire: बदेवाडीत शेडला भीषण आग; दगडेवस्तीतील फॅक्टरीचे तीन लाखांचे नुकसान, सातारा- पुणे राष्ट्रीय महामार्गा लगतची घटना!

भुईंज: सातारा- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर असणाऱ्या भुईंज (ता. वाई) येथील बदेवाडी हद्दीत असणाऱ्या दगडेवस्तीतील जनावरांचा चारा ठेवलेल्या शेडला आज सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. यामध्ये चारा पूर्णपणे जळाल्याने तीन लाखांचे नुकसान झाले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

