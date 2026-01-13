Badevadi fire: बदेवाडीत शेडला भीषण आग; दगडेवस्तीतील फॅक्टरीचे तीन लाखांचे नुकसान, सातारा- पुणे राष्ट्रीय महामार्गा लगतची घटना!

भुईंज: सातारा- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर असणाऱ्या भुईंज (ता. वाई) येथील बदेवाडी हद्दीत असणाऱ्या दगडेवस्तीतील जनावरांचा चारा ठेवलेल्या शेडला आज सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. यामध्ये चारा पूर्णपणे जळाल्याने तीन लाखांचे नुकसान झाले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.याबाबत अधिक माहिती अशी, दगडेवस्ती येथे सोमेश्वर शंकर सुतार हे शेतकरी कुटुंबासमवेत राहात आहेत. नेहमीप्रमाणे सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी अंघोळीच्या पाण्यासाठी चूल पेटवली होती. दरम्यान, चूल पेटवून ते दुसरीकडे गेले. त्यावेळी चुलीशेजारीच असलेल्या लाकडांनी पेट घ्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे लागलेल्या आगीत शेडमध्ये साठविलेला जवळपास ट्रकभर जनावरांचा चारा जळाला..दरम्यान, त्यावेळी शेडशेजारीच असलेल्या एका फॅक्टरीलाही आग लागली. या आगीमध्ये फॅक्टरीचे मालक सागर रामचंद्र सुतार यांचे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. आगीची माहिती मिळताच नजीकच असणारे शैलेश भोसले, अंकुश शिंदे, बाळू पवार, मदन शिंदे, राहुल शेवते, शशिकांत दगडे यांसह बदेवाडी ग्रामस्थांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी मदत केली..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखाना व वाई नगरपालिकेचे अग्निशामक दल घटनास्थळी तत्काळ दाखल झाले आणि आगीवर नियंत्रण मिळवले. नुकसानीचा पंचनामा भुईंज येथील ग्राममहसूल अधिकारी मोहन जाधव, महसूल सेवक महेश सुतार यांनी केला असून, यावेळी भुईंज पोलिस ठाण्याचे अंमलदार तोडरमल यांचे सहकार्य लाभले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.