Karad Highway: कऱ्हाडमध्ये पहिल्याच पावसात महामार्गाची पोलखोल; गटार तुंबले, पाणी-चिखल रस्त्यावर, गटारावरील तुटलेली झाकणेही जीवघेणी

कऱ्हाड: पुणे-बंगळूर महामार्गांतर्गत असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेची पहिल्याच पावसात पोलखोल झाली. गटार तुंबल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचले. त्यामुळे वाहनधारकांची मोठी गैरसोय झाली. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या उपाययोजना न करण्यात आल्याने एक चारचाकी पाण्यामुळे रस्त्याच्या अंदाज न आल्याने घसरून आडवी झाली. त्याचबरोबर सेवा रस्त्यावरील छाकणे निघाल्याने, काही ठिकाणी तुटल्याने सेवा रस्त्यावरीलही प्रवास धोकादायक बनला आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पुणे- बंगळूर महामार्गावरील कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले. येत्या काही दिवसांत तो पूल वाहतुकीस खुला करण्यात येईल. मात्र सध्या उड्डाणपुलाच्या खालील रस्ता वापरात आहे. त्याची पहिल्याच पावसात गटर तुंबल्यामुळे पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचल्याने वाहनधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक ठिकाणी पाण्याचा निचरा न झाल्याने रस्त्याचे स्वरूप ओळखणे कठीण झाले होते. त्यामुळे वाहनचालकांना सावधपणे वाहन चालवावे लागले..पावसाच्या पाण्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे आणि खालच्या भागांचा अंदाज येत नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला. एक चारचाकी साचलेल्या पाण्यातील रस्त्याचा अंदाज न आल्याने घसरून आडवी झाल्याची घटना काल रात्री घडली. सुदैवाने या घटनेत मोठी जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अशा घटना वारंवार घडल्यास गंभीर परिणाम होण्याची भीती वाहनधारकांनी व्यक्त केली आहे..काही ठिकाणी गटारांवरील झाकणे निघून गेली आहेत, तर काही ठिकाणी ती तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे विशेषतः रात्रीच्या वेळी अथवा पावसात सेवा रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी धोका निर्माण झाला आहे. महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मूलभूत सुविधांमध्ये त्रुटी असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच ही स्थिती निर्माण झाल्याने वाहनधारक आणि स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..वाहन चालवताना घ्यावी काळजीमुसळधार पावसामुळे दृश्यमानता कमी होते आणि ब्रेकिंग अंतर वाढते. त्यामुळे वाहनाचा वेग नियंत्रित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. वाहनांच्या टायरची स्थिती, ब्रेक आणि हेडलाईट्स यांची नियमित तपासणी करावी. पुढील वाहनापासून सुरक्षित अंतर राखल्यास अचानक ब्रेक लागल्यास अपघात टाळता येऊ शकतो. पाण्याने भरलेल्या भागातून जाताना वाहनाचा वेग कमी ठेवावा. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी वाहनात टॉर्च, प्राथमिक उपचार पेटी आणि आवश्यक संपर्क क्रमांक जवळ ठेवणेही गरजेचे आहे. सुरक्षित प्रवासासाठी नियमांचे पालन आणि संयम हीच सर्वात प्रभावी उपाययोजना ठरते..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.अशी आहे वस्तुस्थितीगटारांची स्वच्छता नसल्याने ते तुंबून पाणी येतेय रस्त्यावररस्त्यावर पाणी साचल्याने वाहनधारकांना येईना अंदाजअनेक ठिकाणी सुरक्षेसाठी बॅरिकेड लावण्याचा विसरसुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्षचसेवा रस्त्याकडेच्या गटारावरील झाकणे तुटली, मोडलीरात्री त्याच्या शेजारून जाणे, चालणेनेही मुश्कील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.