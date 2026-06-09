सातारा

Karad Highway: कऱ्हाडमध्ये पहिल्याच पावसात महामार्गाची पोलखोल; गटार तुंबले, पाणी-चिखल रस्त्यावर, गटारावरील तुटलेली झाकणेही जीवघेणी

Waterlogging creates danger for motorists in Karad: पहिल्याच पावसात पुणे–बंगळूर महामार्गावरील गटार तुंबल्याने रस्त्यावर पाणी-चिखल साचला; वाहनधारकांची मोठी गैरसोय, अपघाताचा धोका वाढला
Monsoon Uncovers Safety Lapses on Karad Highway; Vehicle Skids Amid Flooded Stretch

Monsoon Uncovers Safety Lapses on Karad Highway; Vehicle Skids Amid Flooded Stretch

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: पुणे-बंगळूर महामार्गांतर्गत असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेची पहिल्याच पावसात पोलखोल झाली. गटार तुंबल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचले. त्यामुळे वाहनधारकांची मोठी गैरसोय झाली. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या उपाययोजना न करण्यात आल्याने एक चारचाकी पाण्यामुळे रस्त्याच्या अंदाज न आल्याने घसरून आडवी झाली. त्याचबरोबर सेवा रस्त्यावरील छाकणे निघाल्याने, काही ठिकाणी तुटल्याने सेवा रस्त्यावरीलही प्रवास धोकादायक बनला आहे.

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