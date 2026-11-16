Satara News: अडीचशे ग्रामस्थांच्या पाणीपुरवठ्यात पाच मृत साप; पाटण तालुक्यातील धनावडेवाडीत धक्कादायक प्रकार

ढेबेवाडी : दुर्गम भागातील धनावडेवाडी-शिंदेवाडी (ता. पाटण) येथील पाणी पुरवठ्याच्या पाइपलाइनमध्ये तब्बल पाच मृतावस्थेतील साप आढळून आल्याने ग्रामस्थांत खळबळ उडाली. ढेबेवाडी विभागातील वांग मराठवाडी धरण परिसरात असलेल्या निगडे ग्रामपंचायत हद्दीतील धनावडेवाडी व शिंदेवाडी येथील सुमारे अडीचशे लोकसंख्येला ग्रॅव्हिटी योजनेद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दोन वर्षांपूर्वी जुन्या पाणीपुरवठा योजनेचे नूतनीकरण करण्यात आले असून, जुनी वितरण व्यवस्था बंद करून नवीन वितरण व्यवस्थेचे काम करण्यात आले आहे. मात्र, त्याही वितरण व्यवस्थेला ठिकठिकाणी गळती असल्याने योग्य पद्धतीने पाणीपुरवठा होत नाही. ‘हर घर नळ’ ही शासनाची योजना असताना या ठिकाणी मात्र अडीचशे लोकसंख्येसाठी केवळ तीन सार्वजनिक नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो..गावातील नागरिकांच्या दैनंदिन वापरासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेतच मृत सापांचे अवशेष आढळल्याने ग्रामस्थांत चिंतेचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे पाणी वितरण करणाऱ्या पाइपलाइनला ठिकठिकाणी गळती असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे बाहेरील अस्वच्छ पाणीपुरवठ्याच्या यंत्रणेत मिसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे..पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत आणि वितरण व्यवस्थेत सापांचे अवशेष आढळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, संबंधित यंत्रणेने या घटनेची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे. पाण्याचे नमुने घेऊन त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करावी, पाण्याची टाकी निर्जंतुक करून स्वच्छ करावी तसेच गळती असलेल्या पाइपलाइनची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे..‘जलजीवन मिशन’ला ग्रहणग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, धनावडेवाडी-शिंदेवाडी येथे या योजनेचे काम अद्याप अर्धवट असल्याची स्थिती आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.निधीअभावी टाळाटाळ?ग्रामपंचायतीने अनेक वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजनेच्या टाकीची स्वच्छता केली नाही. याबाबत वारंवार ग्रामस्थांनी तक्रार केली. मात्र निधी शिल्लक नसल्याचे सांगून टाळाटाळ केली जाते. अखेर नागरिकांनी आणि तरुणांनी या टाकीची स्वच्छता केली. त्यावेळी मृतावस्थेतील पाच साप सापडले ही बाब गंभीर असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.