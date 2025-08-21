सातारा

Satara Rain update: 'सातारा जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे ३५० जणांचे स्थलांतर'; कऱ्हाड, पाटण, महाबळेश्वर, वाई, सातारा तालुक्यांचा समावेश

Heavy Rain Triggers Flood in Satara: जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहिल्याने प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत त्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यावर भर दिला आहे. दुसरीकडे पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी सर्व धरणातून नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात आलेला आहे.
Flood situation in Satara: Over 350 people shifted from Karad, Patan, Wai, Mahabaleshwar due to rising water levels.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही पावसाचा जोर कायम राहिल्याने नदीकाठच्या गावांसह दरडप्रवण भागातील नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत आहे. कऱ्हाड, पाटण, महाबळेश्वर, सातारा व वाई तालुक्यातील साडेतीनशेच्या वर नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूरस्थिती निर्माण झालेल्या पाटण तालुक्यातील काही गावांचा दौरा करून प्रत्यक्ष स्थिती व प्रशासकीय मदतीचा आढावा घेतला.

