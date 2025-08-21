Satara Rain update: 'सातारा जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे ३५० जणांचे स्थलांतर'; कऱ्हाड, पाटण, महाबळेश्वर, वाई, सातारा तालुक्यांचा समावेश

सातारा: जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही पावसाचा जोर कायम राहिल्याने नदीकाठच्या गावांसह दरडप्रवण भागातील नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत आहे. कऱ्हाड, पाटण, महाबळेश्वर, सातारा व वाई तालुक्यातील साडेतीनशेच्या वर नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूरस्थिती निर्माण झालेल्या पाटण तालुक्यातील काही गावांचा दौरा करून प्रत्यक्ष स्थिती व प्रशासकीय मदतीचा आढावा घेतला..Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहिल्याने प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत त्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यावर भर दिला आहे. दुसरीकडे पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी सर्व धरणातून नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावात पाणी शिरल्याने पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून नागरिकांना सुरक्षित निवारा शेड, हायस्कूल, शाळा, काहींना नातेवाइकांकडे तात्पुरते स्थलांतरित केल्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले..यामध्ये पाटण तालुक्यात पाटण शहरातील १३ कुटुंबांतील ४५ नागरिक, हेळवाकमधील पाच कुटुंबांतील १७ जण, नावडी, औंधवस्ती येथील सात कुटुंबांतील १५ जण, कऱ्हाड तालुक्यातील कऱ्हाड शहर, पत्राचाळ, पाटण कॉलनी, कोयना दूध कॉलनी, रुक्मिणीनगर येथील सहा कुटुंबांतील २४ जण, महाबळेश्वर तालुक्यातील येर्णे बुद्रुकमधील आठ कुटुंबांतील १८ जण, वाई शहरातील ४० कुटुंबांतील १३५ जण, सातारा तालुक्यातील भैरवगड येथील ३० कुटुंबांतील ६५ जणांना, तर मोरेवाडी येथील २० कुटुंबांतील ४२ नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले आहे..कऱ्हाडला महापुराची धास्ती कऱ्हाड : कोयना धरणातून ९५ हजार क्युसेकवर पाणी सोडल्यामुळे कृष्णा-कोयना नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे नदीकाठी महापुराची धास्ती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, संभाव्य महापुराची शक्यता गृहीत धरून प्रशासन अलर्ट मोडवर आले आहे. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, गटविकास अधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्त गावांत भेट देऊन तेथील पाहणी केली. ग्रामस्थांना दक्ष राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. दरम्यान, कऱ्हाड शहरासह तालुक्यातील पूरग्रस्त तांबवे गावातील कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यासाठीची कार्यवाही प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आली आहे..मुसळधार पावसाचे पाणी आणि कोयना धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने कृष्णा-कोयना नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. महापुराच्या धास्तीमुळे प्रशासन अलर्ट मोडवर आले आहे. प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, तहसीलदार कल्पना ढवळे, गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील, पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर, वरिष्ठ शहर पोलिस निरीक्षक राजू ताशीलदार, तालुका पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांनी पूरग्रस्त ठिकाणी भेटी देऊन दक्षतेच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रशासनाकडून पुराने बाधित होणाऱ्या शहरातील २१ कुटुंबांचे नगरपालिका शाळेत स्थलांतर केले आहे. त्याचबरोबर तालुक्यातील तांबवेतील कुटुंबे,.Satara Bribery Case: 'सातारा बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंत्यासह मदतनीस लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; जिल्हा परिषदेत खळबळ.अशी आहे परिस्थिती...कोरेगाव, महाबळेश्वर, कऱ्हाडला शेतीचे नुकसानकांदा, घेवडा,स्ट्रॉबेरी रोपांचे नुकसानकाढणीस आलेलीबाजरी भिजली.पाणी साचल्यानेभाजीवर्गीय पिके धोक्यातवाऱ्यामुळे मका पीक भुईसपाटपाऊस उघडताचपंचनामे केले जाणार.Satara Bribery Case: 'सातारा बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंत्यासह मदतनीस लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; जिल्हा परिषदेत खळबळ.हे रस्ते तात्पुरते बंदपाटण तालुका : नेरळे पूल व मुळगाव पूल, पाबळनपाला रस्ता खचल्याने बंद.कऱ्हाड : हेळवाक रस्तामहाबळेश्वर : देवसरे-मजरेवाडी बंदवाई : कृष्णा नदीवरील हमदाबाज-किडगाव पूल, करंज-म्हसवे पूल, जिहे-कठापूर रस्ताखंडाळा : नीरा नदीवरील लोणंद (वाठार)-वीर रस्ता, नीरा नदीवरील जून पाडेगाव रस्ता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.