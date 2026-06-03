Success Story: जिद्द आणि मेहनतीचे फळ! काटवलीच्या सईने राज्यात अव्वल येत गाठले हवाई दलाचे स्वप्न, गावकुसातून उड्डाण घेऊन देशसेवेच्या आकाशात

पाचगणी : जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर ग्रामीण भागातील मुलीही यशाची शिखरे गाठू शकतात, हे काटवलीच्या (ता. जावळी) कन्येने सिद्ध करून दाखवले आहे. गावची सुकन्या सई प्रतापराव पाटील हिची हवाई दलात मानाच्या पदावर निवड झाली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.तिने संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तिच्या या यशामुळे काटवलीच नव्हे, तर सातारा जिल्ह्याचे नाव देशाच्या नकाशावर अभिमानाने झळकले आहे. हवाई दलात दाखल होणारी ती गावातील पहिलीच ठरल्याने संपूर्ण परिसरातून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सईचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. तिने आपले प्राथमिक शिक्षण काटवली आणि बेलोशी येथील जिल्हा परिषद शाळेत पूर्ण केले, तर माध्यमिक शिक्षण दापवडी येथील श्री दत्तात्रय कळंबे महाराज विद्यालयात घेतले. घरची परिस्थिती जेमतेम असतानाही तिने कधीही परिस्थितीचे रडगाणे गायले नाही. .Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.उलट, प्रत्येक इयत्तेत प्रथम क्रमांक पटकावून तिने आपली शैक्षणिक गुणवत्ता सिद्ध केली. लहानपणापासूनच देशसेवेचे आणि सैन्यात जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या सईने साताऱ्यातील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात आपले पुढील उच्च शिक्षण घेत असतानाच हे यश संपादन केले आहे. दरम्यान, तिचे गावात आगमन होताच ग्रामस्थांच्या वतीने अभूतपूर्व स्वागत करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.