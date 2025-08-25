Satara Crime: 'खैराच्या वाहतूकप्रकरणी दोघांवर गुन्हा'; डांगरेघरमध्ये वनविभागाची कारवाई, टेंपोसह लाकूड जप्त

कास: सातारा वनविभागाच्या भरारी पथकाने डांगरेघर (ता. जावळी) येथे खैराच्या झाडाची वाहतूक केल्याप्रकरणी दोघांना ताब्यात घेतले. यामध्ये लाकूड व एक पिकअप टेंपोही जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी टेंपोचालक विजय सखाराम जुनघरे (वय ३७, रा. सावली, ता. जावळी) व सुनील मर्ढेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Mhaswad Police: म्हसवड पोलिसांना सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार; अधीक्षकांच्या हस्ते जुलै महिन्यातील कामगिरीसाठी गौरव.वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. २३) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास महाबळेश्वर ते सातारा मार्गावर खैर प्रजातीच्या सोलीव लाकडाची अवैध वाहतूक होणार असल्याची माहिती वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार वनविभागाकडून कारवाईसाठी सापळा रचण्यात आला. यावेळी एक पिकअप टेंपो खैर प्रजातीच्या सोलीव लाकूड घेऊन डांगरेघर- केंडबेमार्गे मेढा (ता. जावळी) या दिशेने जाणार असल्याची माहिती मिळाली..त्या अनुषंगाने महाबळेश्वर- सातारा मार्गावर रात्रगस्त करत असताना डांगरेघर (ता. जावळी) येथे वनविभागाच्या भरारी पथकाने पिकअप टेंपो (एमएच ११ टी ७८५२) अडविला. त्यामध्ये तपासणी केली असता कात तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे खैराचे लाकूड मिळून आले. याप्रकरणी दोन संशयितांना वनविभागाने ताब्यात घेतले असून, त्यांच्यावर वन अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Minister Jayakumar Gore: अहिल्यादेवींचे लोकाभिमुख कार्य प्रेरणादायी: मंत्री जयकुमार गोरे; म्हसवडमध्ये अश्वारूढ पुतळा, स्मारकाचे भूमिपूजन.ही कारवाई उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, विभागीय वनअधिकारी संजय वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकातील वनक्षेत्रपाल गणेश महांगडे, वनपाल डी. डी. बोडके, वनरक्षक रामेश्वर घुले, अश्विनी नागवे, पोलिस कर्मचारी प्रकाश वाघ, चालक दिनेश नेहरकर यांनी केली. तपास मेढ्याचे वनक्षेत्रपाल अर्जुन गंबरे करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.