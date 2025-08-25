सातारा

Satara Crime: 'खैराच्या वाहतूकप्रकरणी दोघांवर गुन्हा'; डांगरेघरमध्ये वनविभागाची कारवाई, टेंपोसह लाकूड जप्त

Forest Department action: शनिवारी (ता. २३) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास महाबळेश्वर ते सातारा मार्गावर खैर प्रजातीच्या सोलीव लाकडाची अवैध वाहतूक होणार असल्याची माहिती वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार वनविभागाकडून कारवाईसाठी सापळा रचण्यात आला.
Forest department seizes illegally transported timber and tempo in Dangreghar; two individuals booked under the Khaira timber transport case.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कास: सातारा वनविभागाच्या भरारी पथकाने डांगरेघर (ता. जावळी) येथे खैराच्या झाडाची वाहतूक केल्याप्रकरणी दोघांना ताब्यात घेतले. यामध्ये लाकूड व एक पिकअप टेंपोही जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी टेंपोचालक विजय सखाराम जुनघरे (वय ३७, रा. सावली, ता. जावळी) व सुनील मर्ढेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

