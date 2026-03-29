Sadashivgad Fire: सदाशिवगडावरील वनसंपदा आगीत खाक; अंदाजे ३०० झाडे होरपळली, शिवप्रेमींनी वणव्याच्या प्रकाराबाबत निषेध!

ओगलेवाडी: येथील सदाशिवगडाच्या पायथ्याजवळच्या भागात अज्ञाताने आग लावल्याची घटना काल संध्याकाळी सहाच्या दरम्यान घडली. यामध्ये अंदाजे ३०० झाडे व परिसरातील गवत जळून खाक झाले, तसेच आगीत गडावरील ठिबक सिंचनच्या पाइपचेही नुकसान झाले. यामध्ये विजेची तार तुटून गडावरील वीजपुरवठा खंडित झाला. गडप्रेमी कार्यकर्त्यांच्या अथक प्रयत्नाने रात्री उशिरा आग आटोक्यात आणण्यात त्यांना यश मिळाले. सदाशिवगड व शिवप्रेमींनी वणव्याच्या प्रकाराबाबत निषेध व्यक्त केला. अशा घटना टाळण्यास शासनाने प्रयत्न करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली..सदाशिवगडास शासनाने पर्यटन व तीर्थक्षेत्राचा 'क' वर्गाचा दर्जा दिला. गडावर सुधारणा करण्याच्या विकास योजना राबवून गड प्रेक्षणीय व सुशोभित करण्याचा प्रयत्न केले जात असताना वणवा लावण्याचे प्रकार निंदनीय आहेत. संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..आगीत निलगिरी, वड, पिंपळ, लिंब, करंजी, चिंच आदी सुमारे ३०० झाडे जळाली. चारा व गवतही जळाल्याने गुरे गाईंच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. आग आटोक्यात आणण्यासाठी उदय करडे, आबा लोकरे, सचिन लिमकर, गजानन पाटील, सुनील जाधव, मंगेश शेटके, प्रकाश धोकटे, अभिजित क्षीरसागर, नरेंद्र मुळीक, उमेश सकटे आदींनी प्रयत्न केले..जाळपट्ट्यांची मागणीगडावर आग लावल्याच्या घटना टाळण्यात शासनाच्या वन खात्याने उन्हाळ्यापूर्वी जानेवारी, फेब्रुवारी दरम्यान डोंगरावर जाळपट्टे द्यावेत, अशी मागणी शिवशंभू तीर्थ सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष सचिन लिमकर व सचिव कृष्णात काळे यांनी केली.