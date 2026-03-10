Sahyadri Tiger: ‘सह्याद्री’तील वाघांवर कॅमेरे, ड्रोनद्वारे नजर; वन विभागाकडून दर अर्ध्या तासाला अपडेट, कर्मचाऱ्यांची आठ पथके तैनात!

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या सदाहरित कोयना व चांदोलीच्या जंगलात सात वाघ रुळले असले, तरी त्यांच्या हालचालींवर सह्याद्री व्याघ्रचे बारीक लक्ष आहे. त्यासाठी ५०० ट्रॅप कॅमऱ्यांची मदत घेण्यात येत आहे. त्यांच्या जोडीला चार थर्मल ड्रोन, स्थानांतरित तिन्ही वाघिणींच्या मागे आठ पथकाद्वारे १२५ हून अधिक कर्मचारी आठ वेगवेळ्या वाहनातून चोवीस तास त्यांच्यावर नजर ठेवून आहेत. प्रत्येक वाघाच्या अर्धा तासाचे अपडेट वन्य विभाग घेत असल्याने वाघांच्या संरक्षणासहित वंशवृद्धीलाही वन्यजीव विभाग प्रयत्न करत आहे. सातपैकी तीन वाघीण ताडोबा व पेंचमधून स्थानांतरित केल्या आहेत, तर चार वाघ स्थानिक आहेत. .Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...आठ खोऱ्यांत वावरसह्याद्री व्याघ्रच्या कोयना खोऱ्यातील कोयाना, कांदाटी, बामणोली, पाटण, तर चांदोली खोऱ्यातील चांदोलीसह हेळवाक, ढेबेवाडी व आंबा अशा आठ खोऱ्यांत वाघांचा वावर आहे. स्थानिक वाघांपैकी शिलेदाराची नुकतीच राधानगरी, आंबोलीच्या जंगलातून सह्याद्रीत एन्ट्री झाली आहे, तर सेनापतीसह सुभेदार व बाजी तिन्ही वाघ स्थानिक असून, तिन्ही वाघ चांदोली व कोयना अभयारण्याच्या पट्ट्यातील आहेत. त्यात बाजी कोयनेच्या, तर सेनापती व सुभेदार चांदोलीच्या पट्ट्यात आहेत. त्यात आता त्या तीन वाघिणींची बर पडली आहे. राधानगरी व दाजीपूर याही खोऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. व्याघ्र प्रकल्पात ६५ संरक्षण कॅम्प आहेत. त्यातील ५५ कॅम्प सह्याद्रीच्या कोयना व चांदोलीत, तर १० कॅम्प राधानगरीत आहेत. .स्थानांतरित वाघ स्थिरावलेताडोबातून स्थानांतरित केलेल्या चंदा व तारा आणि पेंचमधून आलेल्या हिरकणी यांचे कार्यक्षेत्र त्यांनी निश्चित केल्याची नोंद वन्यजीव विभागाने घेतली आहे. चंदा तीन, तर तारा दोन वर्षांची आहे. दोन्ही वाघीण पानझडीच्या जंगलातून सदाहरित चांदोलीच्या जंगलात आल्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोठी वाढ दिसते. ताडोबामध्ये चंदाचे कार्यक्षेत्र १० ते १५ चौरस किलमोटीर होते. सह्याद्रीत तिचे कार्यक्षेत्र १३२ चौरस किलीमीटरने वाढले आहे. ताराचे कार्यक्षेत्र २० चौरस किलोमीटरचे होते. सह्याद्रीत तिचे कार्यक्षेत्र ७० हून अधिक चौरस किलीमोटर झाल्याची नोंद वन्यजीव विभागाने घेतली आहे. हिरकणी वाघीण परिपक्व आहे. ती कोयनेच्या पट्ट्यात आहे. काही दिवसांपूर्वीच ती आल्याने तिला क्षेत्र निश्चित करण्यास वेळ जाईल..वन्यजीवचे ५०० कॅमेरे, १२५ हून अधिक कर्मचारीसह्याद्री व्याघ्रमध्ये नव्याने आलेल्या तीन नव्या वाघिणींसह स्थानिक चार वाघांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. त्यासाठी ५०० ट्रॅप कॅमेर त्यांच्या हालचाली टिपत आहेत. त्यांच्या जोडीला चार थर्मल ड्रोनही लक्ष ठेवून आहेत. स्थानांतरित तिन्ही वाघिणींच्या मागे आठ पथकाद्वारे आठ पथकांनी आठ वेगवेगळ्या वाहनातून चोवीस नजर ठेवली आहे. पेंच व ताडोबातून स्थानांतरित केलेल्या वाघांवर विशेष लक्ष आहे. १२५ हून अधिक कर्मचाऱ्यांची आठ पथके आहेत. त्यात तारा व चंदावर प्रत्येकी दोन, तर हिरकणीवर चार अशी आठ पथके २४ तास लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक सामग्रीही आहे. प्रत्येक वाघांच्या अर्धा तासांचे अपडेट वन्य विभाग घेत आहे..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...वंशवृद्धीतही होणार वाढताडोबातून आणलेल्या चंदा व तारा वाघिणींचा वावर चांदोलीच्या जंगलात आहे. त्यामुळे त्या परिसरात स्थानिक सेनापती, सुभेदारसह नव्याने आलेल्या शिलेदार वाघ आहे. त्यामुळे येथे त्यांच्या भेटीतून वाघांच्या वंशवृद्धीलाही बळकटी मिळेल, असा वन्यजीवचा विश्वास आहे. पेंचमधील हिरकणीला कोयनेच्या पट्ट्यात सोडले आहे. तेथे सुभेदार वाघ आहे. त्या दोघांच्या भेटीतूनही वंशवृद्धी होण्याचे संकेत आहेत. चांदोलीत स्थिरावलेल्या ताराने चांदोलीचे धरण पाचवेळी पोहले आहे, या काठावरून त्या काटावर ती प्रवास करते, अशी नोंद वन्यजीवकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.