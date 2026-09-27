सातारा

Election Commission controversy: मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गंभीर आरोप; पृथ्वीराज चव्हाण यांची ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अधिकार गैरवापराचे गंभीर आरोप; पृथ्वीराज चव्हाण यांची पदावरून हटविण्याची मागणी, सखोल चौकशी व महाभियोग प्रक्रियेची सूचनाही
Prithviraj Chavan on PM Modi

Prithviraj Chavan Demands Probe and Removal of Chief Election Commissioner

esakal

हेमंत पवार
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कराड : निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कामकाजाबाबत 'एका दैनिकाने प्रसिद्ध केलेला अहवाल धक्कादायक असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

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