Mahadev Jankar: माजी मंत्र्यांचा मेंढपाळाच्या वाड्यावर मुक्काम; पांगरीत महादेव जानकर यांनी जागवल्या आठवणी, ‘मीही हे जीवन जगलोय’..

बिजवडी: मेंढपाळांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी माजी पशुसंवर्धनमंत्री व राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी पांगरी (ता. माण) येथे मेंढरांच्या वाड्यावर मुक्काम केल्याने त्यांच्या या साधेपणाची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे..रासपचे माण तालुका युवक अध्यक्ष तात्याराम दडस यांच्या शेतात मेंढरांचा वाडा आहे. कोणत्याही विशेष सोयीसुविधांची अपेक्षा न ठेवता जानकर थेट या वाड्यावर पोहोचले. मोकळ्या माळरानावर, मेंढपाळांसोबत जमिनीवर बसून त्यांनी त्यांच्या रोजच्या संघर्षाची ऊन-वारा-पाऊस झेलत जगणाऱ्या जीवनाची माहिती घेतली. या वेळी त्यांनी स्वतः साधे जेवण करून तिथेच रात्रीचा मुक्काम केला..ते म्हणाले, ''मेंढपाळांसोबत माळरानावर मुक्काम करताना मला माझ्या ५० वर्षांपूर्वीच्या बालपणाची आठवण झाली. मी पुन्हा एकदा माझ्या त्या संघर्षमय जीवनाचा भाग झालो असे मला वाटते. मेंढपाळांचे कष्ट मी जवळून पाहिले आहेत, म्हणूनच त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्याची ओढ कायम असते.''.महादेव जानकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात मेंढपाळांसाठी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले होते. मेंढपाळांना विमा संरक्षण देणे, मेंढ्यांचा विमा उतरवणे आणि शेळी-मेंढीसाठी निवारा सुरू करणारे ते पहिलेच मंत्री ठरले.- शरद दडस, सरचिटणीस, रासप