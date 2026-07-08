Satara Electric Shock: हृदयद्रावक दुर्घटना! फलटण तालुक्यात विजेच्या धक्क्याने एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू; एकाला वाचवायला धावले अन्..

-मनोज पवारदुधेबावी: फलटण तालुक्यातील खामगाव येथे बुधवारी पहाटे घडलेल्या अतिशय दुर्दैवी दुर्घटनेत विजेच्या धक्क्याने एकाच कुटुंबातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. एका सदस्याला वाचवण्यासाठी धाव घेतलेल्या इतर तिघांनाही विद्युत प्रवाहाचा धक्का बसल्याने काही क्षणांतच चौघांचा मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेमुळे खामगावसह संपूर्ण फलटण तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मिळालेल्या माहितीनुसार, खामगाव येथील एका खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेजवळ राहणारे सतिश उर्फ पिसुरड्या शिंदे यांना बुधवारी पहाटे साडेपाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास घराबाहेरील विद्युत वायरमध्ये उतरलेल्या प्रवाहाचा धक्का बसला. त्यांना वाचविण्यासाठी गंगुबाई शिंदे, सचिन शिंदे आणि आरती शिंदे यांनी तत्काळ धाव घेतली. मात्र, तेही विद्युत प्रवाहाच्या संपर्कात आल्याने चौघांचाही जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच फलटण ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. त्यानंतर चारही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले.घराबाहेरील वायरमध्ये विद्युत प्रवाह कसा आला, ही दुर्घटना नेमकी कशामुळे घडली, तसेच या प्रकरणात कोणाचा निष्काळजीपणा आहे का, याचा तपास फलटण ग्रामीण पोलीस करीत आहेत..एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांचा काही क्षणांत झालेला मृत्यू ही घटना संपूर्ण सातारा जिल्ह्यासाठी धक्कादायक ठरली आहे. खामगाव गावात शोकमय वातावरण निर्माण झाले असून, मृतांच्या नातेवाईकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गावकऱ्यांसह परिसरातील नागरिकांनी या घटनेबद्दल तीव्र हळहळ व्यक्त केली आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.प्राण वाचविण्याच्या प्रयत्नात चौघांचा अंतघरातील एका सदस्याला विजेचा धक्का लागल्याचे पाहताच त्याला वाचवण्यासाठी इतर तिघेही क्षणाचाही विलंब न करता मदतीला धावले. मात्र, विद्युत प्रवाहाच्या विळख्यात तेही अडकले आणि चारही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. एकमेकांचे प्राण वाचविण्याच्या प्रयत्नात संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त करणाऱ्या या घटनेने खामगावसह फलटण तालुका सुन्न झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.