Covid 19 : सातारा जिल्ह्यातील 455 नागरिक उपचारानंतर घरी परतले

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 455 नागरिकांना घरी सोडण्यात आले आहे. याबराेबरच 609 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय येथील 55, कराड 23, उपजिल्हा रुग्णालय फलटण 27, कोरेगाव 27, वाई 65, खंडाळा 60, रायगांव 45, पानमळेवाडी 99, मायणी 13, महाबळेश्वर 10, पाटण 22, दहिवडी 26, खावली 16, म्हसवड 25, पिंपोडा 13 व कृष्णा मेडिकल कॉलेज कराड 83 असे एकूण 609 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहे, अशी माहितीही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. घेतलेले एकूण नमुने -- 156747



एकूण बाधित -- 40636



घरी सोडण्यात आलेले --- 32195



मृत्यू -- 1319



उपचारार्थ रुग्ण -- 7122

