Karad Crime:'कऱ्हाडला चार नवरात्रोत्सव मंडळांवर गुन्हा'; परवानगीशिवाय मिरवणूक, वाद्याची वेळ न पाळल्याने कारवाई

कऱ्हाड : नवरात्रोत्सवात दुर्गादेवीच्या विसर्जन मिरवणुकीला परवानगी नसतानाही मिरवणूक काढल्याबद्दल दोन, तसेच वाद्य वाजण्याची वेळ न पाळल्याबद्दल दोन अशा चार मंडळांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तीन दिवसांपासून येथे दुर्गादेवी विसर्जन मिरवणुका सुरू आहेत. आजअखेर दाखल गुन्ह्याची संख्या १० वर गेली आहे. पहिल्या दिवशी तीन, परवा तीन, तर कालच्या मिरवणुकीतील चार मंडळांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याशिवाय ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमाचा भंग केल्याबद्दल कारवाईचे प्रस्ताव पोलिस स्वतंत्ररीत्या पाठवणार आहेत..पोलिसांनी सांगितले, की बुधवार पेठेतील जय महाराष्ट्र मंडळ, लाहोटीनगर (मलकापूर) येथील समर्थ मंडळ यांनी मिरवणुकीची परवानगी नसतानाही मिरवणूक काढल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. सैदापूर येथील शेतकरी मंडळ व कार्वे नाका येथील स्वराज मंडळांनी वेळेचे बंधन पाळले नसल्याबद्दलचा गुन्हा दाखल आहे. दसऱ्यापासून दुर्गादेवीच्या विसर्जन मिरवणुका सुरू आहेत..तीन दिवसांत वेगवेगळ्या कलमांतर्गत १० गुन्हे दाखल आहेत. दोन मंडळांत गेल्यावर्षी भांडणे झाल्याने त्यांना परवानगी नाकारली होती. तरीही मोठ्या आवाजाच्या ध्वनिक्षेपकासह त्यांनी मिरवणूक काढल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. लाहोटीनगर मलकापूर येथील समर्थ मंडळ व बुधवार पेठेतील जय महाराष्ट्र मंडळ अशी त्या मंडळांची नावे आहेत. काल रात्री वाद्य वाजवण्याची वेळ दहा वाजेपर्यंत होती..त्याबाबत कल्पना देऊनही ती वेळ न पाळल्याने कार्वे नाका येथील स्वराज्य नवरात्र मंडळ व सैदापूरच्या शेतकरी मंडळावर गुन्हे दाखल झाले. ध्वनिवर्धकाचे आणखी काही प्रस्ताव पोलिस तयार करत आहेत. त्यानुसार अन्य काही मंडळांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.