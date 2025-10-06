सातारा

Karad Crime:'कऱ्हाडला चार नवरात्रोत्सव मंडळांवर गुन्हा'; परवानगीशिवाय मिरवणूक, वाद्याची वेळ न पाळल्याने कारवाई

Legal Action in Karad: तीन दिवसांत वेगवेगळ्या कलमांतर्गत १० गुन्हे दाखल आहेत. दोन मंडळांत गेल्यावर्षी भांडणे झाल्याने त्यांना परवानगी नाकारली होती. तरीही मोठ्या आवाजाच्या ध्वनिक्षेपकासह त्यांनी मिरवणूक काढल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
Legal Action in Karad: Navratri Mandals Face Charges Over Noise and Permit Breach

Legal Action in Karad: Navratri Mandals Face Charges Over Noise and Permit Breach

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : नवरात्रोत्सवात दुर्गादेवीच्या विसर्जन मिरवणुकीला परवानगी नसतानाही मिरवणूक काढल्याबद्दल दोन, तसेच वाद्य वाजण्याची वेळ न पाळल्याबद्दल दोन अशा चार मंडळांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तीन दिवसांपासून येथे दुर्गादेवी विसर्जन मिरवणुका सुरू आहेत. आजअखेर दाखल गुन्ह्याची संख्या १० वर गेली आहे.

