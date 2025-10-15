Karad Fraud: 'तारण कर्जातील दागिने परत देण्यास टाळाटाळ'; कऱ्हाडला तिघांवर गुन्हा, सहा लाखांची फसवणूक

कऱ्हाड: सोने तारण कर्जापोटी घेतलेले दहा तोळ्यांचे दागिने परत न करता सहा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार रमेश लक्ष्मण सावंत (रा. शेणोली स्टेशन, शेरे, ता. कऱ्हाड) यांनी शहर पोलिसात दिली. त्यावरून मलकापूरमधील विघ्नहर्ता गोल्ड ट्रेडिंग कंपनीचा प्रमुख प्रजापती ऊर्फ पंकज शुक्ला, विभागीय व्यवस्थापक महेश कदम व जयदीप पंडित थोरात (रा. रेठरे बुद्रुक, ता. कऱ्हाड) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा. पोलिसांची माहिती अशी, शेणोली स्टेशन येथील रमेश सावंत यांचा मुलगा रोहित याच्या नावावर एका पतसंस्थेत सोने तारण कर्ज होते. यादरम्यान मित्र जयदीप थोरात याने रोहितला पतसंस्थेतून सोने काढून ते मलकापुरातील विघ्नहर्ता गोल्ड ट्रेडिंग कंपनीत ठेवण्यास सांगितले. त्याठिकाणी दहा तोळे सोन्यावर जादा कर्ज देण्याचे, तसेच एक टक्का व्याज कमी लावण्याचे आश्वासन दिले. .जयदीप थोरातच्या सांगण्यानुसार रोहितने २३ फेब्रुवारी २०२४ ला विघ्नहर्ता कंपनीत दहा तोळे सोने गहाण ठेवून तीन लाख पाच हजारांचे कर्ज घेतले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये रोहित व त्याची आई विघ्नहर्ता कंपनीत दागिने सोडविण्यासाठी गेले असता कंपनीचा गाळा बंद असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. याबाबत त्यांनी गाळामालक नीतेश भंडारे यांच्याकडे चौकशी केली असता, सहा महिन्यांपासून गाळा बंद असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.त्यामुळे रोहित याने जयदीप थोरात तसेच कंपनीचा प्रमुख प्रजापती ऊर्फ पंकज शुक्ला आणि एरिया मॅनेजर महेश कदम यांच्याशी संपर्क साधला. दहा तोळे सोने परत देण्याची मागणी केली. मात्र, तिघांनीही उडवाउडवीची उत्तरे दिली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर रमेश सावंत यांनी याबाबतची फिर्याद शहर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. सहाय्यक फौजदार सुभाष फडतरे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.