Satara Fraud: 'साताऱ्यातील महिलेला २५ तोळे दागिन्यांना गंडा'; मैत्री नडली अन् चाैकशीत आलं धक्कादायक कारण समाेर..

सातारा : मुलीच्या एमबीबीएस शिक्षणासाठी दागिने व पैसे घेऊन ते परत न देता तब्बल २५ तोळे सोन्याचे दागिने व आठ लाख रुपये रोख रकमेची फसवणूक व विश्वासघात केल्याप्रकरणी एका महिलेवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. महिला कल्याणकारी शैक्षणिक संस्थेच्या अध्यक्षा अलका प्रवीण पाटील (रा. रॉयल आर्केड, शनिवार पेठ) असे गुन्हा दाखल झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत इंदिरा विठ्ठल कोळी (वय ७३, रा. केसरकर पेठ) यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांची अलका यांच्याशी ओळख व मैत्री होती. त्यातून त्यांनी मुलीच्या शिक्षणासाठी पैसे मागितले. तसेच ते पैसे परत करण्याचे वचन दिले होते. त्यानुसार इंदिरा यांनी पाच नोव्हेंबर २०२० ते २३ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत वेळोवेळी अलका यांना सुमारे २५.५ तोळे सोन्याचे दागिने व ऑनलाइन पद्धतीने आठ लाख रुपये अलका यांना दिले. हे पैसे परत देण्यासाठी इंदिरा यांनी वारंवार मागणी केली; परंतु अलका यांनी पैसे परत केले नाहीत. त्यामुळे इंदिरा यांनी त्यांच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कांबळे तपास करत आहेत.