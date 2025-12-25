सातारा

Satara Fraud: 'साताऱ्यातील महिलेला २५ तोळे दागिन्यांना गंडा'; मैत्री नडली अन् चाैकशीत आलं धक्कादायक कारण समाेर..

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : मुलीच्या एमबीबीएस शिक्षणासाठी दागिने व पैसे घेऊन ते परत न देता तब्बल २५ तोळे सोन्याचे दागिने व आठ लाख रुपये रोख रकमेची फसवणूक व विश्वासघात केल्याप्रकरणी एका महिलेवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. Pune News

