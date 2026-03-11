सातारा

Farming Success Story: पशुखाद्य निर्मितीत दिव्‍या यादवांची भरारी;‘कालेटेक’मधून यशस्‍वी उद्याेजकतेचा प्रवास, जिद्दीने शिक्षण पूर्ण करत बनल्या उद्याेजक!

सकाळ वृत्तसेवा
-विकास जाधव

शेती आणि पशुपालनाचा वारसा लाभलेल्या सातारा जिल्ह्यातील महिला आता केवळ पडद्यामागची शक्ती न राहता, उद्योजकतेच्या रणांगणात स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करू लागल्या आहेत. कऱ्हाड तालुक्यातील कालेटेक येथील दिव्या नारायण यादव यांनी हेच सप्रमाण सिद्ध केले असून, ''श्री दिव्यजित ॲग्रोवेट'' या ब्रँडच्या माध्यमातून त्यांनी पशुखाद्य निर्मिती क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण पूर्ण करत, आज त्या एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून समोर आल्या आहेत.

