-विकास जाधव शेती आणि पशुपालनाचा वारसा लाभलेल्या सातारा जिल्ह्यातील महिला आता केवळ पडद्यामागची शक्ती न राहता, उद्योजकतेच्या रणांगणात स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करू लागल्या आहेत. कऱ्हाड तालुक्यातील कालेटेक येथील दिव्या नारायण यादव यांनी हेच सप्रमाण सिद्ध केले असून, ''श्री दिव्यजित ॲग्रोवेट'' या ब्रँडच्या माध्यमातून त्यांनी पशुखाद्य निर्मिती क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण पूर्ण करत, आज त्या एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून समोर आल्या आहेत. पाटण तालुक्यातील येळेवाडीसारख्या दुर्गम भागातून आलेल्या दिव्या यांनी लग्नानंतर संसाराची जबाबदारी सांभाळत असतानाच पती नारायण यादव यांच्या पशुसेवा व्यवसायातील बारकावे टिपले. दर्जेदार पशुखाद्याची गरज ओळखून त्यांनी स्वतःचा प्रकल्प सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी केवळ घरच्या पाठिंब्यावर अवलंबून न राहता, पुणेसह बारामती आणि दहिवडी येथील प्रकल्पांना भेटी देऊन तांत्रिक ज्ञान आत्मसात केले. ''पंतप्रधान सूक्ष्म खाद्य उन्नयन'' योजनेतून प्रशिक्षण घेऊन त्यांनी २०२२ मध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात केली..नावीन्यपूर्ण प्रयोगदिव्या यादव यांनी केवळ उद्योगातच नव्हे, तर शेतीतही आधुनिकता जपली आहे. त्यांनी आपल्या शेतात ''साई सरबती'' या लिंबू वाणाची ८३ झाडे लावली असून, त्यात मलबेरी आणि निशिगंधाचे आंतरपीक घेण्याचे नियोजन केले आहे. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी तागासारख्या हिरवळीच्या खताचा वापर आणि शेतीचे संपूर्ण यांत्रिकीकरण करण्यावर त्यांचा विशेष भर आहे..यशाची त्रिसूत्रीव्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी दिव्या यांनी प्रशिक्षणाला सर्वाधिक महत्त्व दिले. सातारा येथील तीन दिवसीय उद्योजकता प्रशिक्षण आणि विविध राज्यांमधून कच्चा माल मिळवण्याचे कौशल्य त्यांनी आत्मसात केले. उत्पादित खाद्यामध्ये रसायनांचा वापर टाळून यांत्रिक पद्धतीने ''पेस्ट कंट्रोल'' करण्यावर त्या भर देतात. पती नारायण यादव यांची विक्री आणि कच्चा माल खरेदीतील साथ आणि सासरच्या संपूर्ण कुटुंबाचा भक्कम पाठिंबा यामुळेच एका छोट्या खोलीतून सुरू झालेला हा व्यवसाय आज जिल्ह्यासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे...पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त डॉ. अंकुश परिहार, उपायुक्त डॉ. दिनकर बोर्डे, कृषी अधिकारी नितीन सावंत, कृषी विज्ञान केंद्राचे विषय विशेषज्ञ भूषण यादगीरवार यांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे. प्रकल्पास शासकीय अधिकारी, परिसरातील शेतकऱ्यांनी भेट देऊन व्यवसायाची प्रेरणा घेतली आहे..यशस्वितेचा प्रवासगुणवत्तेशी तडजोड न करता, यंत्रसामग्रीमध्ये लोहचुंबकाच्या वापरातून जनावरांच्या आरोग्याची काळजीमका, मोहरी आणि शेंगदाणा पेंड यांसारख्या नैसर्गिक घटकांपासून 'पॅलेट' खाद्य निर्मितीतीन वर्षांत पाच हजार बॅग्सची विक्री, ११ लाखांहून अधिकची उलाढाल गावातील इतर तरुणांना रोजगारही उपलब्धकेवळ उद्योगापुरते मर्यादित न राहता शेतीकामातही तितक्याच सक्रियट्रॅक्टर चालविण्यापासून ते लिंबू बागेच्या नियोजनापर्यंत त्या सर्व आघाड्यांवर कार्यरतविविध पुरस्कारांनी गाैरव, सातारा आकाशवाणीवरही मुलाखत.