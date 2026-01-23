सातारा

Olympic Wrestling Competition : मायणीच्या मच्छीमाराचा मुलगा झाला ऑलिंपिकवीर; चैतन्य साळुंखेने मिळविले सुवर्णपदक

थायलंड येथे झालेल्या कुस्ती स्पर्धेत चैतन्यने कजाकिस्तान व उजबेकिस्तान या देशातील पैलवानांचा पराभव करून अखेरच्या कुस्तीत मलेशियाच्या पैलवानास केले चारीमुंड्या चीत.
अंकुश चव्हाण
कलेढोण - थायलंड येथे झालेल्या मिशन ऑलिंपिक कुस्ती स्पर्धेत मायणी (ता. खटाव) येथील सतरा वर्षीय पैलवान चैतन्य मच्छिंद्र साळुंखे याने ७९ किलो वजनगटात देशाचे प्रतिनिधित्व करून आंतरराष्ट्रीय फ्री स्टाइल चॅम्पियन कुस्ती स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक मिळविले आहे. दरम्यान, मच्छीमाराचा मुलगा ऑलिंपिकवीर झाल्याने परिसरातून कौतुक होत आहे.

