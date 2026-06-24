सातारा

Success Story: सामान्य कुटुंबातून असामान्य यश! यशवंत जगतापांची प्रेरणादायी कामगिरी; सरकारी भरती परीक्षांत यशाचा धडाका

Saral Seva Bharti exam success story Satara district: माजी सैनिक यशवंत जगताप यांनी निवृत्तीनंतर चिकाटी, शिस्त आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर शासनाच्या सरळ सेवा भरतीच्या तब्बल १२ परीक्षा यशस्वीरीत्या पार करत ग्रामीण युवकांसाठी प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला.
Yashwant Jagtap Sets Example with Multiple Successes in Government Competitive Exams

Yashwant Jagtap Sets Example with Multiple Successes in Government Competitive Exams

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोरेगाव: रणदुल्लाबाद (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक यशवंत चंद्रकांत जगताप यांनी निवृत्तीनंतर जिद्द, चिकाटीने शासनाच्या सरळ सेवा भरतीच्या तब्बल १२ परीक्षा ‘क्रॅक’ केल्या आहेत. त्यांच्या या यशाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

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