Success Story: सामान्य कुटुंबातून असामान्य यश! यशवंत जगतापांची प्रेरणादायी कामगिरी; सरकारी भरती परीक्षांत यशाचा धडाका

कोरेगाव: रणदुल्लाबाद (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक यशवंत चंद्रकांत जगताप यांनी निवृत्तीनंतर जिद्द, चिकाटीने शासनाच्या सरळ सेवा भरतीच्या तब्बल १२ परीक्षा ‘क्रॅक’ केल्या आहेत. त्यांच्या या यशाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.\rसामान्य कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या यशवंत जगताप यांचे पहिली ते सातवीपर्यंतचे शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. त्यानंतर करंजखोप येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले. नंतर घरच्या परिस्थितीमुळे सातारा येथे आयटीआयमध्येपरिणाम आणि वन्यजीव अभ्यासावर कार्य केले आहे. .त्यांनी २५ हून अधिक शोधनिबंध लिहिले असून, १५ पेक्षा जास्त नवीन प्रजातींच्या शोधात सहभाग नोंदवला आहे. बीबीसीच्या प्रसिद्ध माहितीपटासाठीही त्यांनी योगदान दिले आहे. केंब्रिज विद्यापीठाच्या भूगोल विभागांतर्गत असणाऱ्या अभ्यासक्रमासाठी जगभरातून दर वर्षी केवळ २० अनुभवी संवर्धन व्यावसायिकांची निवड केली जाते. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जागतिक क्रमवारीत सहाव्या स्थानावर असलेल्या केंब्रिजमध्ये प्रवेश मिळवणारे हर्षल हे १९१६ नंतर सातारा जिल्ह्यातून जाणारे पहिले ठरल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला. आर्थिक अडचणी आणि शारीरिक शस्त्रक्रियांच्या आव्हानांवर मात करत हर्षल यांनी हे यश मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.