सातारा

grassroots leader Success Story: गवंडी कामगार ते नगरसेवकपदाला गवसणी; भीमाशंकर माऊर यांचा संघर्षमय प्रवास, मलकापूर पालिकेत मिळाली संधी!

from mason worker to corporator in Malkapur: भीमाशंकर माऊर: गवंडी कामगार ते नगरसेवकपदाचा यशस्वी प्रवास
An Inspirational Political Journey from Construction Site to Municipal Council

An Inspirational Political Journey from Construction Site to Municipal Council

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : येथील पालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर एका अपक्ष उमेदवाराच्या विजयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. गवंडी कामगार ते थेट नगरसेवक पदाला गवसणी घालणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील भीमाशंकर माऊर (मिस्त्री) यांच्या संघर्षमय प्रवासाचे शहरात कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Malkapur
karad
district
motivational story
Municipal council elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com