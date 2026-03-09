Success Story: अंकिता पाटीलने साकारले ‘आयएएस’चे स्वप्न; यूपीएससीत ‘डबल धमाका’, कष्टाच्या जाेरावर आयआरएसपद मिळूनही केला ध्येयाचा पाठलाग!

रेठरे बुद्रुक: जिद्द, चिकाटी आणि कष्टाची जोड असेल, तर कोणतेही शिखर सर करणे अशक्य नसते, हेच कऱ्हाडच्या अंकिता अनिल पाटील हिने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत सलग दुसऱ्यांदा घवघवीत यश मिळवत अंकिताने अखिल भारतीय स्तरावर १४० वा क्रमांक पटकावला आहे. गेल्या वर्षीच्या ३०३ व्या क्रमांकावरून यंदा १४० व्या रँकपर्यंत घेतलेली ही झेप स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरली आहे..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.अंकिताने यूपीएससी २०२४ च्या परीक्षेत ३०३ वा क्रमांक मिळवून भारतीय महसूल सेवेचे (आयआरएस) पद मिळवले होते. एक प्रतिष्ठित पद हाती असतानाही, आपले आयएएस होण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी तिने पुन्हा जोमाने तयारी सुरू ठेवली. सलग दुसऱ्या वर्षी अधिक कठोर परिश्रम आणि नियोजित अभ्यासाच्या जोरावर तिने स्वतःचाच विक्रम मोडीत काढला आणि गुणवत्ता यादीत वरचे स्थान निश्चित केले..अंकिताचे वडील अनिल पाटील हे मुंबई येथे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) म्हणून कार्यरत आहेत, तर आई रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये संगणक अभियंता आहे. तिचा भाऊ ‘व्हीजेटीआय’सारख्या नामांकित संस्थेत अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहे. घरातूनच मिळालेले शैक्षणिक वातावरण आणि शिस्तीमुळे अंकिताला हे यश संपादन करता आले..अभियांत्रिकीची पदवी हातात असताना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठ्या पगाराच्या नोकरीची संधी असतानाही अंकिताने प्रशासकीय सेवेची निवड केली. अत्यंत कमी वयात सलग दोनदा देशातील सर्वात कठीण परीक्षेत यश मिळवून तिने कऱ्हाडच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. तिच्या या यशाबद्दल कऱ्हाड परिसरातून आणि प्रशासकीय वर्तुळातून तिचे कौतुक होत आहे..Pune News: पुण्यातील चिमुकल्या तनिष्का वीरचा दुबई सोडताना भावनिक संदेश; आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अधिकाऱ्यांप्रती व्यक्त केले आभार!.अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वअंकिता केवळ अभ्यासातच नाही, तर क्रीडा आणि कला क्षेत्रातही अव्वल आहे. माहिती तंत्रज्ञान विषयात बीटेक पदवी घेतलेली अंकिता एक राष्ट्रीय स्तरावरील ‘स्क्वॉश’ खेळाडू आहे. इतकेच नव्हे, तर कलेच्या प्रांतातही तिने आपली छाप सोडली असून, ती प्रशिक्षित कथ्थक नृत्यांगना आहे. तिने कथ्थक नृत्यात ‘विशारद’ पदवी प्राप्त केली आहे. शिक्षण, क्रीडा आणि कला अशा तिन्ही क्षेत्रांत समतोल राखत तिने हे यश मिळवले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.