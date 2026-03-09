सातारा

Success Story: अंकिता पाटीलने साकारले ‘आयएएस’चे स्वप्न; यूपीएससीत ‘डबल धमाका’, कष्टाच्या जाेरावर आयआरएसपद मिळूनही केला ध्येयाचा पाठलाग!

motivational journey of UPSC achiever Ankita Patil: अंकिता पाटीलची यूपीएससीत सलग दुसऱ्यांदा घवघवीत कामगिरी; आयएएस स्वप्न साकार
Ankita Patil’s UPSC Double Victory Inspires Young Aspirants

Ankita Patil’s UPSC Double Victory Inspires Young Aspirants

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रेठरे बुद्रुक: जिद्द, चिकाटी आणि कष्टाची जोड असेल, तर कोणतेही शिखर सर करणे अशक्य नसते, हेच कऱ्हाडच्या अंकिता अनिल पाटील हिने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत सलग दुसऱ्यांदा घवघवीत यश मिळवत अंकिताने अखिल भारतीय स्तरावर १४० वा क्रमांक पटकावला आहे. गेल्या वर्षीच्या ३०३ व्या क्रमांकावरून यंदा १४० व्या रँकपर्यंत घेतलेली ही झेप स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
district
UPSC exam
IAS
UPSC Result
Success story

Related Stories

No stories found.