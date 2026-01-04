Eknath Shinde: माय मराठीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा; संमेलनाचे सूप वाजले, शंभरावे पुण्यात!

छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा): मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देताना सरकारने कधीही हात आखडता घेतलेला नाही. माय मराठीच्या संवर्धनासाठी तसेच शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात दिली. शंभरावे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पुण्यात होणार असल्याची घोषणा करत साताऱ्यातील संमेलनाचे मोठ्या उत्साहात सूप वाजले. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .ज्येष्ठ साहित्यिक रघुवीर चौधरी, भाषामंत्री उदय सामंत, रोजगार हमी योजनामंत्री भरत गोगावले, संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील, स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार महेश शिंदे, मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, उद्योजक फरोख कूपर यांची प्रमुख उपस्थिती होती..हिंदीसह तिसऱ्या भाषेची सक्ती नकोसा ताऱ्यात झालेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा आज उत्साहात समारोप झाला. समारोपप्रसंगी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या वतीने १७ ठराव मांडून संमत करण्यात आले. यामध्ये राज्यात हिंदी अथवा तिसरी भाषा सक्तीने लादली जाणार नाही, याबाबत सरकारने स्पष्ट व लिखित अभिवचन द्यावे, हा प्रमुख ठराव संमेलनात एकमताने मंजूर करण्यात आला.राज्य सरकारने तिसरी भाषा लादण्यासाठी नेमलेली डॉ. नरेंद्र.Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...एकनाथ शिंदे म्हणालेराज्यात हिंदीची सक्ती होणार नाही.सर्व बसस्थानकांवर पुस्तक दुकानांसाठी दोन स्टॉल देणार.नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या व्यावसायिक संकुलात दोन पुस्तक स्टॉलसाठी राखीव जागा ठेवली जाणार.प्रत्येक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रंथालय निर्मितीचा निर्णय घेतला जाणार.लेखन व प्रकाशनावरील १८ टक्के कर कमी करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.