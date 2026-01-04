सातारा

Eknath Shinde: माय मराठीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा; संमेलनाचे सूप वाजले, शंभरावे पुण्यात!

Maharashtra cultural policy latest update: मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी निधीची कमतरता नाही: एकनाथ शिंदे
100th Marathi Literary Conference to Be Held in Pune, Says Deputy CM

100th Marathi Literary Conference to Be Held in Pune, Says Deputy CM

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा): मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देताना सरकारने कधीही हात आखडता घेतलेला नाही. माय मराठीच्या संवर्धनासाठी तसेच शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात दिली. शंभरावे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पुण्यात होणार असल्याची घोषणा करत साताऱ्यातील संमेलनाचे मोठ्या उत्साहात सूप वाजले.

