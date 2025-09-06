Ganesh Visarjan 2025: 'साताऱ्यात ४५ सार्वजनिक गणेशांचे विसर्जन'; ढोल-ताशांचा गजर, आतषबाजी; पोलिस अधीक्षकांनी धरला लेझीमचा ठेका

सातारा : दरवर्षीप्रमाणे साताऱ्यात अनंत चतुर्दशीच्या आदल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे शुक्रवारी ४५ सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मूर्तीचे विधिवत विसर्जन झाले. ढोलताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी आणि फुले, गुलालाच्या उधळणीत सुरू झालेल्या मिरवणुकांमुळे संपूर्ण सातारा गणेशमय झाला होता. .Vijay Wadettiwar: सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक: काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार; 'ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष उभा केल्याचा आरोप' .सातारावासीयांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या शेटे चौकातील शंकरपार्वती गणेशाची आरती सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते शुक्रवारी दुपारी झाली. यानंतर या मंडळाच्या दरबार मिरवणुकीस सुरुवात झाली. रांगोळ्या, फुलांची उधळण आणि तालबद्ध वाद्यांच्या गजरात ही मिरवणूक विसर्जन स्थळाकडे मार्गस्थ झाली. यानंतर शहरातील अनेक मंडळे मूर्ती घेऊन शेकडो कार्यकर्त्यांच्या समवेत विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झाली..गणरायाचा जयघोष करत गुलाल आणि फुलांची उधळण करत हे कार्यकर्ते ढोलताशांच्या निनादात नाचण्यात दंग झाले होते. ढोलताशांचा गजर आणि गणरायाच्या जयघोषामुळे संपूर्ण मिरवणूक मार्ग गणेशयम झाला होता. सायंकाळी पाचच्या सुमारास जिल्हा पोलिस दलाच्या बालहनुमान गणेश मंडळाची मिरवणूक सुरू झाली. पारंपरिक वेश परिधान करत पोलिस कर्मचाऱ्यांनी ढोलताशांच्या गजरात लेझीमचे खेळ सादर केले. यात पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर या देखील सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी देखील लेझीमच्या खेळात सहभाग नोंदवत कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढवला..माेठी बातमी! 'सातारा जिल्ह्यातील वाई, खंडाळा, महाबळेश्वरला भूमिगत विजेसाठी ४० कोटी'; मंत्री मकरंद पाटील यांचा पाठपुरावा, लवकरच निविदा निघणार.पोलिस ठरविलेल्या मार्गाने मिरवणुका मार्गस्थ करण्यासाठी कार्यरत होते. त्यांच्या मदतीला गृहरक्षक दलाच्या जवानांसह राज्य राखीव पोलिस दलाचे जवान देखील सक्रिय होते. मिरवणूक मार्गावर सीसीटीव्हीच्या मदतीने लक्ष ठेवण्यात येत होते. बुधवार नाका येथील कृत्रिम तलावावर विसर्जनासाठी सर्व यंत्रणा पालिकेच्या मार्फतीने उभारण्यात आली होती. याठिकाणी येणाऱ्या गणेशमूर्तीची पूजा झाल्यानंतर ती तराफ्यावर ठेवून क्रेनच्या मदतीने तळ्यात विसर्जित करण्यात येत होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.