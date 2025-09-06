सातारा

Ganesh Visarjan 2025: 'साताऱ्यात ४५ सार्वजनिक गणेशांचे विसर्जन'; ढोल-ताशांचा गजर, आतषबाजी; पोलिस अधीक्षकांनी धरला लेझीमचा ठेका

Satara Witnesses Grand Ganesh Visarjan: सातारावासीयांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या शेटे चौकातील शंकरपार्वती गणेशाची आरती सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्‍ते शुक्रवारी दुपारी झाली. यानंतर या मंडळाच्‍या दरबार मिरवणुकीस सुरुवात झाली.
Grand Ganesh visarjan in Satara: 45 public idols immersed with dhol-tasha, fireworks; SP joins lezim performance.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : दरवर्षीप्रमाणे साताऱ्यात अनंत चतुर्दशीच्‍या आदल्‍या दिवशी प्रथेप्रमाणे शुक्रवारी ४५ सार्वजनिक गणेश मंडळांच्‍या मूर्तीचे विधिवत विसर्जन झाले. ढोलताशांचा गजर, फटाक्‍यांची आतषबाजी आणि फुले, गुलालाच्‍या उधळणीत सुरू झालेल्‍या मिरवणुकांमुळे संपूर्ण सातारा गणेशमय झाला होता.

