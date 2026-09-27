Pune Bengaluru Highway: गणपती बाप्पांना निरोप अन् परतीच्या प्रवासात कोंडी! आनेवाडी टोलवर ५ किमी वाहनांच्या रांगा

आनेवाडी : गणेश विसर्जनानंतर सलग दोन दिवस सुट्टी असल्याने गणपती उत्सवासाठी गावी आलेले चाकरमानी पुन्हा मुंबई, पुणेच्या दिशेने परतू लागले आहेत. त्यामुळे पुणे-बंगळूर महामार्गावर रविवारी ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. आनेवाडी येथील टोल नाक्यावर नेहमीप्रमाणे वाहनांची मोठी गर्दी झाल्याने पुणे दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.आनेवाडी येथील उड्डाणपुलावर पुणे दिशेला जाणारा एक मालवाहू ट्रक बंद पडल्याने वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली. ट्रक बंद पडल्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग मंदावला आणि काही वेळातच वाहनांच्या रांगा वाढत गेल्या. महामार्गावरील कोंडीचा परिणाम लगतच्या सेवा मार्गावरही झाला..सेवा मार्गावरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाहने अडकून पडल्याने आजूबाजूच्या गावांकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागत होती. गणेशोत्सवानिमित्त मोठ्या संख्येने नागरिक गावाकडे आले होते. उत्सवानंतर सुट्टी संपण्यापूर्वी परतीचा प्रवास करण्यासाठी नागरिकांनी एकाच वेळी महामार्गाचा वापर केल्याने वाहतुकीचा ताण वाढला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rआनेवाडी टोल नाक्यावर वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी ही वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यातच महामार्गावर एखादे वाहन बंद पडल्यास कोंडी अधिकच तीव्र होत असल्याचे रविवारी पुन्हा दिसून आले. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वाहनचालक व स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.