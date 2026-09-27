सातारा

Pune Bengaluru Highway: गणपती बाप्पांना निरोप अन् परतीच्या प्रवासात कोंडी! आनेवाडी टोलवर ५ किमी वाहनांच्या रांगा

Heavy Traffic Jam At Anewadi Toll As Ganesh Return Rush Begins: गणेश विसर्जनानंतर सुट्टीत परतीचा एकाच वेळी वाढलेला प्रवास, आनेवाडी टोल नाक्यावर पाच किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा; महामार्गावरील कोंडीमुळे सेवा मार्गही ठप्प
Pune Bengaluru Highway Traffic Jam At Anewadi Toll Plaza After Ganesh Festival As Vehicles Queue For Five Kilometers

Pune Bengaluru Highway Traffic Jam At Anewadi Toll Plaza After Ganesh Festival As Vehicles Queue For Five Kilometers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आनेवाडी : गणेश विसर्जनानंतर सलग दोन दिवस सुट्टी असल्याने गणपती उत्सवासाठी गावी आलेले चाकरमानी पुन्हा मुंबई, पुणेच्या दिशेने परतू लागले आहेत. त्यामुळे पुणे-बंगळूर महामार्गावर रविवारी ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. आनेवाडी येथील टोल नाक्यावर नेहमीप्रमाणे वाहनांची मोठी गर्दी झाल्याने पुणे दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

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