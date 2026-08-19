MPSC Success Story: ‘गावच्या मातीतून प्रशासकीय सेवेत झेप’! गायत्री देशमुखची जिद्द, मेहनतीने MPSC मध्ये दमदार कामगिरी, मुलींमध्ये राज्यात दुसरी

-सुधीर जाधवसातारा : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी जिद्द, मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. फडतरवाडी (बुध) येथील गायत्री अशोक देशमुख हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन करत आपल्या कुटुंबासह गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मुलींमध्ये तिने राज्यात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.गायत्री देशमुख हिची मुद्रांक निरीक्षक तथा उपनिबंधक (श्रेणी-१) तसेच राज्यकर निरीक्षक (वर्ग-दोन) या पदांसाठी निवड झाली आहे. एकाच वेळी दोन महत्त्वाच्या पदांसाठी पात्र ठरत तिने आपल्या अभ्यासातील गुणवत्ता आणि स्पर्धा परीक्षेतील तयारीची चुणूक दाखवून दिली..जिद्द, सातत्य आणि नियोजनातून यशस्पर्धा परीक्षेचा प्रवास हा अनेकदा आव्हानांनी भरलेला असतो. मोठ्या शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि मार्गदर्शनाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोर अनेक अडचणी असतात. मात्र, या अडचणींना कारण न बनवता नियोजनबद्ध अभ्यास, सातत्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर गायत्रीने हे यश मिळवले..MPSC परीक्षेची तयारी करताना अभ्यासक्रमाचे योग्य नियोजन, नियमित सराव, मागील प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास आणि परीक्षेच्या स्वरूपानुसार तयारी करण्यावर तिने भर दिला. मिळालेल्या संधीचे सोने करत तिने स्पर्धेच्या मैदानात आपली गुणवत्ता सिद्ध केली.कुटुंबाचा पाठिंबा ठरला महत्त्वाचागायत्रीच्या यशामागे तिची मेहनत जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच तिच्या कुटुंबीयांचा पाठिंबाही महत्त्वाचा ठरला. अभ्यासासाठी पोषक वातावरण आणि प्रोत्साहन मिळाल्याने तिला ध्येयावर लक्ष केंद्रित करता आले. तिच्या यशामुळे फडतरवाडी परिसरातील विद्यार्थ्यांमध्येही स्पर्धा परीक्षेची प्रेरणा निर्माण झाली आहे..गावकऱ्यांकडून अभिनंदनाचा वर्षावगायत्री देशमुख हिच्या या उल्लेखनीय यशाची माहिती मिळताच फडतरवाडी परिसरातून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, कृष्णात फडतरे, धनाजी फडतरे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी तिचे अभिनंदन केले.ग्रामीण भागातून आलेल्या एका तरुणीने MPSC सारख्या अत्यंत स्पर्धात्मक परीक्षेत राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मुलींमध्ये दुसरा क्रमांक मिळवणे ही निश्चितच अभिमानाची बाब मानली जात आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.यशातून नव्या पिढीला प्रेरणागायत्रीचे यश केवळ तिच्या वैयक्तिक कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा नाही, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण आहे. परिस्थिती कोणतीही असो, ध्येय निश्चित असेल आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले तर यश मिळवता येते, हा संदेश तिच्या यशातून मिळतो.फडतरवाडीच्या मातीतून सुरू झालेला तिचा प्रवास आता प्रशासकीय सेवेकडे झेपावला आहे. मेहनत, आत्मविश्वास आणि जिद्दीच्या जोरावर मिळवलेल्या या यशामुळे गायत्री देशमुख हिने आपल्या कुटुंबासह गावाचेही नाव उंचावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.