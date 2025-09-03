Satara News: श्री गिरिजाशंकर देवस्थानास ‘ब’ वर्ग दर्जा; अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण; जयकुमार गोरेंचा पाठपुरावा, मंदिर परिसराचा होणार विकास

पुसेसावळी : गिरिजाशंकरवाडी- राजाचे कुर्ले (ता. खटाव) येथील श्री गिरिजाशंकर मंदिर तीर्थस्थळास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण यात्रास्थळ योजनांतर्गत ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेमधून ‘ब’ दर्जा प्राप्त झाला आहे..Skating Competition:'जकार्तातील स्केटिंग स्पर्धेत उपळाईच्या शौर्यचे सुवर्ण यश'; आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पटकावले पहिले स्थान.श्री गिरिजाशंकर देवस्थान हे प्राचीन व ऐतिहासिक वारसा लाभलेले मंदिर आहे. याठिकाणी प्रत्येक सोमवार, मासिक शिवरात्री, महाशिवरात्री, संपूर्ण श्रावण महिना व वर्षभर पश्चिम महाराष्ट्रातून लाखो भाविक येत असतात. शासनाने ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत श्री क्षेत्र गिरिजाशंकर देवस्थानाला ‘ब’ दर्जा द्यावा, यासाठी अनेक वर्षांपासून भाविकांसह परिसरातील ग्रामस्थांची मागणी होती. जिल्ह्याच्या दृष्टीने धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटनाचे महत्त्व असलेल्या या देवस्थानाचा विकास तीर्थस्थळाच्या ‘ब’ वर्ग दर्जामुळे करता येणार आहे. त्यामुळे ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळावा, यासाठी देवस्थान व ग्रामस्थांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यास अखेर यश आले आहे..यासाठी ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार मनोज घोरपडे, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम, वर्धन अॅग्रोचे कार्यकारी संचालक विक्रमशील कदम यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता...शब्द पाळलामागील महिन्यात पुसेसावळी येथील जाहीर सभेत धैर्यशील कदम व विक्रमशील कदम यांनी मंत्री गोरे यांच्याकडे श्री गिरिजाशंकर देवस्थानास ‘ब’ वर्ग दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्या वेळी मंत्री गोरे यांनी विकासकामासंदर्भात कदम बंधूंना दिलेला शब्द पाळला असून, दोन महिन्यांतच ‘ब’ वर्ग दर्जा व पाच कोटींचा निधी देण्याचे जाहीर केले होते. आज प्रत्यक्षात मंत्री गोरेंनी कदम बंधूंना दिलेला शब्द पूर्ण केला..Shambhuraj Desai: अहिल्यादेवींचे स्मारक आत्मगौरवाचे प्रतीक: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; 'धनगर समाजाच्या मागण्या अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिल्या'.अनेक वर्षांपासून श्री गिरिजाशंकर मंदिर देवस्थानला ‘ब’ दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. अखेर मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यामुळे तो मिळाला असून, ही आनंददायी बाब आहे. आता लवकरच या परिसरात नियोजित विकासकामांना वेग देऊन ती पूर्ण होतील आणि नवी झळाळी प्राप्त होईल.- विक्रमशील कदम, कार्यकारी संचालक, वर्धन अॅग्रो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.