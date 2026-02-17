सातारा

Satara News: मुलीनेच रचला अपहरणाचा बनाव; धक्कादायक घटनेने सातारा जिल्ह्यात खळबळ,'व्हॅलेंटाइन डे'ला नेमकं काय घडलं!

Valentine’s Day plan leads to sensational crime case: अपहरणाचा बनाव: बारावीच्या विद्यार्थिनीने रचला खोटा प्लान, पोलिसांनी केला उलगडा
कास: जावळी तालुक्यातील एका गावातील बारावीची परीक्षा देणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला गुंगीचे औषध देऊन अपहरण करण्यात आल्याची तक्रार मेढा पोलिस ठाण्यात देण्यात आली होती. मुलगी शुद्धीवर आल्यानंतर पुणे येथे असल्याचे लक्षात आले आणि स्थानिकांच्या मदतीने ती घरी सुखरूप पोहोचली.

